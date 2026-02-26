ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök Edina
A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban 2026. február 25-én. A csapat másnap a bolgár Ludogorec együttesét fogadja a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõbe jutásért zajló rájátszásának visszavágóján.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Egy faktorban muszáj javulnia a Ferencvárosnak az esti Európa liga-meccsen

Infostart

Egygólos hátrányból kell fordítania a továbbjutáshoz a Ferencváros labdarúgó-csapatának a Ludogorec ellen az Európa-liga playoff-körében. Az elmúlt nyolc hónapban a bolgár csapat kétszer játszott és kétszer kikapott a Groupama Arénában.

Robbie Keane legénysége nyáron, a Bajnokok Ligája selejtezőjében 3–0-ra, novemberben, az Európa-liga ligaszakaszában 3–1-re verte a Ludogorecet. Ennek alapján a papírforma egy újabb hazai siker és továbbjutás lenne, de kétségtelen, hogy az ősz végi edzőváltás óta erősödött a bolgár bajnok, javultak az eredményei.

A Ferencváros, különösen az első félidőben, Razgradban sem játszott rosszul, de legalább három-négy helyzetet kihagyott. Még így is volt esélye a döntetlenre, de a spanyol jobbhátvéd, Son nagyon látványos gólt szerzett, amire nem akadt válasza a magyar bajnoknak.

A pálya talaja szinte biztosan jobb lesz, mint egy hete, a kinti mérkőzésen, s ez a jobb, a technikásabb csapatnak kedvezhet. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy

egy faktorban jelentősen javulnia kell a Ferencvárosnak a kinti találkozóhoz képest: a helyzetkihasználásban.

A Fradi január vége óta, egyetlen alkalmat kivéve, minden hét közepén játszott mérkőzést, a bajnoki meccsen kívül is. Ám Keane sokat változtatja az összeállítást, a Fizz Ligában rendszeresen öt magyar játékos szerepel (sőt, a cserék miatt több is), a nemzetközi porondon kevesebb.

A razgradi mérkőzés után is, az MTK ellen a fél kezdő csapat kicserélődött, csütörtökön, várhatóan, a kezdő tizenegy inkább hasonlít majd a múlt csütörtökire. Ha a Ferencváros továbbjut a párharcból, a pénteki sorsoláson biztosan portugál ellenfelet kap majd, vagy az FC Portót, vagy a Sporting Bragát.

A mérkőzés a szokásosnál korábban, 18.45-kor kezdődik.

