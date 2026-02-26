ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 26. csütörtök
Az Európai Unió és Magyarország zászlaja.
Nyitókép: Getty Images / Richard Sharrocks

A gazdasági hangulat az euróövezetben és az EU-ban romlott, Magyarországon javult

Infostart / MTI

Romlott a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban februárban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon javult – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett végleges adataiból.

A gazdasági hangulatindex (Economic Sentiment Indicator, ESI) az euróövezetben és az Európai Unióban is 98,3 pontrtra romlott februárbabn a januári 99,3 pontról.

A foglalkoztatási várakozások indexe (Employment Expectations Indicator, EEI) az EU-ban a januári 99,2 pontról 98,5 pontra, az euróövezetben 98,2 pontról 97,6 pontra süllyedt februárban.

A fogyasztói hangulatindex az EU-ban a januárihoz hasonlóan februárban is mínusz 11,7 pont volt, az euróövezetben mínusz 12,4 pontról mínusz 12,2 pontra erősödött.

Magyarországon a gazdasági hangulatindex (ESI) a januári 95,1 pontról 96,5 pontra javult februárban. A foglalkoztatási várakozások indexe (EEI) 101,6 pontról 98,8 pontra változott. Az ipari mutató a januári mínusz 11,1 pontról mínusz 8,6 pontra erősödött, a szolgáltatóipari mínusz 13,2 pontról mínusz 16,1 pontra süllyedt.

A fogyasztói hangulat mínusz 19,6 pontról mínusz 17,8 pontra javult. A kiskereskedelem hangulati mutatója a januári mínusz 18,7 pontról mínusz 19,5 pontra esett. Az építőipari hangulatindex mínusz 22,3 pontra javult februárban az előző havi mínusz 25,4 pontról.

