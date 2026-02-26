ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök Edina
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter beszédet mond a három az egyben képzés indulását bejelentõ sajtótájékoztatón a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. február 9-én. A Szegedi Szakképzési Centrum, a Budapesti Mûszaki Szakképzési Centrum és a Váci Szakképzési Centrum együttmûködést köt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel arról, hogy az egyetem 60 kreditet elismer, és így a fiatalok az érettségi és a szakmaszerzés után három helyett két év alatt üzemmérnök-informatikus BProf diplomát szerezhetnek.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Hankó Balázs: minimum 50 százalékkal nőnek az ösztöndíjak a felsőoktatásban

Infostart

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs elmondta: az idei tavaszi félév során minimum 50 százalékos tanulmányiösztöndíj-emelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél.

Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása. Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett pluszforrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés - ismertette.

Ebben az évben így minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíj-emelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek már most is 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot – közölte Hankó Balázs.

Megjegyezte:

vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak. Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez átlagosan 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 ötven százalékot

- mondta. A miniszter kitért arra is, minden egyetem maga dönt arról, hogy milyen szempontok szerint történik az ösztöndíjemelés.

Hankó Balázs közölte: az ösztöndíjemelés második lépése az őszi félév során valósul majd meg.

A kollégiumfejlesztésekről szólva a miniszter arról beszélt: korábban vállalták, hogy egy 12-18 ezer férőhelyes Diákvárost hoznak létre Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központ közelében. Budapest mellett a vidéki egyetemi városokban is indul kollégiumfejlesztés. Győrben egy 100+300 férőhelyes valósul meg, a Debreceni Egyetemen ugyancsak elindul egy nagyjából 1600 férőhelyes fejlesztési program, a Neumann János Egyetem esetében pedig befejeződik a 600 férőhelyes kollégiumfejlesztés.

A cél az, hogy a jelenlegi 46 ezer kollégiumi férőhely minimum 50 százalékkal bővüljön 2030-ig

– mutatott rá.

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár közölte: a Diákvárosnak majdan helyet adó telkek majdnem teljes köre átkerült a Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába. Jelenleg egy ingatlan esetében húzódik az eljárás.

Hozzátette, hamarosan meg kívánják jelentetni azt a pályázatot, amellyel megkeresik a befektetői partnert a fejlesztéshez.

Lukács Eszter, a győri Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese arról beszélt, hogy két nagy kollégiumfejlesztésbe kezdtek: az egyik egy több mint 1000 férőhelyes kollégium építése 500 méterre az egyetem főépületétől, a másik a mosonmagyaróvári karukhoz kapcsolódó, mintegy 270 férőhelyes fejlesztés.

