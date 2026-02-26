Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése

A Fővárosi Közgyűlés február 25-i ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását. Az engedélyezési tervek és a szükséges hatósági engedélyek birtokában a közgyűlés – várhatóan 2027 őszén – dönthet a felújítás mértékéről és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról.

A Petőfi híd indokolt, teljes szerkezeti felújítása – Budapest pénzügyi helyzetéhez igazodva – több lépcsőben is megvalósítható a Fővárosi Közgyűlés 2025. novemberi döntése nyomán előkészített tervezési felhívás alapján – olvasható a BKK közleményében.

Az engedélyezési dokumentáció elkészülte után, a becsült kivitelezési költség ismeretében a városvezetésnek – a főváros pénzügyi lehetőségeit és a közlekedésszervezési szempontokat is mérlegelve – várhatóan 2027 őszén kell döntenie a teljes körű felújítás vagy a részleges, több lépcsőben történő megvalósítás között.

A legszükségesebb beavatkozásokat akkor is el kell végezni, ha a teljes felújításhoz szükséges, 40–45 milliárd forintra becsült forrás nem áll rendelkezésre.

A felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt.

A határozat értelmében a BKK engedélyezési tervszinten megtervezteti a Petőfi híd teljes felújítását. Az engedélyezési tervszakasz lezárását követően a Főváros – saját anyagi lehetőségei, valamint az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében – dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani.

Ez az ütemezés lehetővé teszi, hogy kivitelezési forrás esetén a beavatkozások mielőbb elinduljanak, megelőzve a későbbi állapotromlás miatt bevezetendő forgalmi korlátozásokat és a költségek növekedését.

A tervezés pontos költsége majd a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után válik ismertté. A szükséges forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja.

Évtizedek óta esedékes a teljes korszerűsítés

A Petőfi híd teljes körű felújítása 1979–1980-ban valósult meg, ezt követően 1996-ban történt részleges beavatkozás. 2013–2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett.

A Duna-hidakra jellemző, 30–35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés mára időszerűvé vált.

Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken számottevő korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák következtében a pályalemez több helyen átázik, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén felújításra szorulnak. Ezért a Petőfi híd a BKK és a Budapest Közút által javasolt híd- és műtárgyfelújítási program élén szerepel.

A teljes felújítás és fejlesztés becsült költsége bruttó 40–45 milliárd forint lehet.

A mielőbbi beavatkozás nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés majd a tervezési időszak után, előreláthatólag 2028 őszén indulhat,

a tényleges munkakezdés – ha rendelkezésre áll rá a forrás – 2029-ben várható.

Hídfelújítások a fővárosban: mielőbb folytatni kell!

A főváros számára nem ismeretlen a nagy volumenű hídrekonstrukciók kihívása. A Lánchíd 2021 és 2023 között, 25 hónap alatt újult meg, és Budapest egyesítésének 150. évfordulójára ismét megújulva szolgálhatta a várost.

Egy híd jellemzően 30–35 évente szorul nagyfelújításra, fontos tehát, hogy a fővárosban tízévente sor kerüljön egy Duna-híd korszerűsítésére. Ezért is lényeges, hogy mielőbb elkezdődjön a Petőfi híd felújítása, amelyet az Árpád híd követhet a sorban.