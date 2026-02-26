ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Több százezer nyugdíjas kap most segítséget

Infostart

Több százezer, korhatár előtti nyugdíjas fogja kézhez kapni március közepéig a kedvezményre jogosító utalványt.

Több mint 300 ezer 65 év alatti nyugdíjasnak fogják kézbesíteni március közepéig az Ellátottak utazási utalványát – írja a Magyar Államkincstár közlése nyomán az atv.hu.

Az utalvány korlátlan számú díjmentes utazásra jogosít a helyközi közlekedésben, valamint az érintettek 90 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg vele a vármegye- és országbérletet is.

„Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-től a kiállítást követő év március 31-ig érvényes” – közölte a részleteket a MÁK.

Az Ellátottak utazási utalványára jogosult a 65. életévét be nem töltött

  • öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék; EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),
  • özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,
  • rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos,
  • rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,
  • külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,
  • nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,
  • gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,
  • gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

A MÁK felhívja rá a figyelmet, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül köteles bejelenteni a külföldről nyugellátásban részesülő, hazatelepült magyar állampolgár, ha a külföldi nyugellátásra jogosultsága megszűnik, vagy ha a nyugellátása folyósítása szünetel, továbbá ha részére – magyarországi szolgálati idő alapján – egyezményes nyugellátást állapítanak meg, valamint azt a tényt is, ha a magyarországi tartózkodási helye megszűnik.

A gyám, gondnok, nevelőszülő köteles bejelenteni, ha e tisztsége megszűnik, illetve ha az Ellátottak utazási utalványán feltüntetett személynek már nem gyámja, gondnoka, nevelőszülője.

