Több százezer nyugdíjas kap most segítséget

Több mint 300 ezer 65 év alatti nyugdíjasnak fogják kézbesíteni március közepéig az Ellátottak utazási utalványát – írja a Magyar Államkincstár közlése nyomán az atv.hu.

Az utalvány korlátlan számú díjmentes utazásra jogosít a helyközi közlekedésben, valamint az érintettek 90 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg vele a vármegye- és országbérletet is.

„Az Ellátottak utazási utalványát a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állítja ki. Az utalvány a kiállítás évében január 1-től a kiállítást követő év március 31-ig érvényes” – közölte a részleteket a MÁK.

Az Ellátottak utazási utalványára jogosult a 65. életévét be nem töltött

öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személy (a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély; egyházi jogi személytől kapott nyugdíj vagy munkaképtelenségi járadék; EGT-állam jogszabályai vagy egyezmény alkalmazásával megállapított öregségi nyugdíj),

özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban részesülő személy,

rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december. 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota legfeljebb 30 százalékos,

rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesülő személy,

külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

gyám és a gyámolt személy, a gondnok és a gondnokolt személy,

gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

A MÁK felhívja rá a figyelmet, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére 15 napon belül köteles bejelenteni a külföldről nyugellátásban részesülő, hazatelepült magyar állampolgár, ha a külföldi nyugellátásra jogosultsága megszűnik, vagy ha a nyugellátása folyósítása szünetel, továbbá ha részére – magyarországi szolgálati idő alapján – egyezményes nyugellátást állapítanak meg, valamint azt a tényt is, ha a magyarországi tartózkodási helye megszűnik.

A gyám, gondnok, nevelőszülő köteles bejelenteni, ha e tisztsége megszűnik, illetve ha az Ellátottak utazási utalványán feltüntetett személynek már nem gyámja, gondnoka, nevelőszülője.