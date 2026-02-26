Meghátrált a Discord a felhasználók felháborodása miatt – egyelőre

Stanislav Vishnevskiy, az ingyenes online kommunikációs platform társalapítója és technológiai igazgatója közölte, hogy a 16 év alatti felhasználók azonosítására szolgáló ellenőrzési folyamat tervezett globális bevezetése az év második felére csúszik – írja a BBC.

A Discord ugyanakkor hangsúlyozta, hogy eleget tesz minden, a felhasználók életkorának ellenőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségének, és hogy a korhatár-ellenőrzés a jövőben a platform részévé válik. Most azonban azt közölték, hogy „további ellenőrzési lehetőségeket” fejlesztenek a felhasználók számára, amelyekhez nem kell arc- vagy személyazonosító okmányt letapogatni. Az egyik ilyen fejlesztés alatt álló lehetőség a hitelkártya-ellenőrzés.

„Tudtuk, hogy ez a bevezetés vitatott lesz” – írta Stanislav Vishnevskiy keddi blogbejegyzésben, hozzátéve: „Utólag visszatekintve, részletesebben kellett volna ismertetnünk a szándékainkat és a folyamat működését.”

A tech cégekkel és az online megfigyeléssel szembeni szélesebb körű bizalmatlanság sokakban aggodalmat keltett azzal kapcsolatban, hogy a Discord miért akar egyáltalán életkor-ellenőrzést végezni, és hogy mit fog kezdeni az ilyen információkkal a jövőben.

Stanislav Vishnevskiy jelezet, megérti az emberek szkepticizmusát, nemcsak a Discorddal, hanem az egész tech iparággal szemben. Szerinte a felhasználók kevesebb mint 10 százalékának kell majd igazolnia az életkorát, amikor a vállalat az év későbbi szakaszában bevezeti a gyakorlatot. Ők nem férhetnek majd hozzá a „korhatáros tartalomhoz”, illetve bizonyos alapértelmezett beállítások érvényben maradnának, amíg a korukat nem igazolják.

Az egyik magyarázat arra, hogy miért ilyen kevés felhasználót fog érinteni a szigorítás az, hogy a Discord már használ egy belső „kormeghatározó” rendszert, amely azt vizsgálja, hogy „mióta létezik a fiókod, hogy van-e regisztrált fizetési módod, milyen típusú szervereken tartózkodsz, és milyen általános fióktevékenységi mintákat használsz”.

Tekintettel a felhasználók közötti bizalomhiányra, a technológiai igazgató hozzátette, hogy a Discord közzéteszi a kormeghatározási módszertant, mielőtt a korellenőrzés globálisan bevezetésre kerülne.

A platform, amely állítása szerint havi 200 millió felhasználóval rendelkezik, kezdetben globális korhatár-ellenőrzési intézkedések bevezetését tervezte, alapértelmezés szerint a felhasználókat a Discord 16 év alattiak számára létrehozott verziójába helyezve, amíg életkorukat nem igazolják.

A terv, melyhez arcképvizsgálat, fénykép vagy személyazonosító okmány beolvasása lett volna szükséges a felhasználók állítólagos életkorának megerősítéséhez, szinte azonnal komoly felháborodást váltott ki a Discord közösségéből

A BBC emlékeztet, hogy múlt októberben valószínűleg egy kibertámadás révén 70 000 felhasználó hivatalos igazolványképe szivárgott ki, amiket a Discord egy korábbi korhatár-ellenőrzési partnerség során gyűjtött össze.