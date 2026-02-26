ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.24
usd:
318.11
bux:
127342.56
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy piros gazdasági épület teteje szélkakassal.
Nyitókép: Unsplash

Hat métert zuhant az illegális munkás

Infostart

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat az ügyészség a szomszédját illegálisan foglalkoztató férfi ellen.

A Hevesi Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a férfi ellen, akinek gondatlansága miatt – a vád szerint – a szomszédja halálos munkabalesetet szenvedett – írja közleményében a Heves Vármegyei Főügyészség.

A vádlott a családi gazdaságban szükséges munkák elvégzése céljából bejelentés nélkül, napi négy órában, rendszeresen munkát adott a szomszédjának egy Heves-közeli kis településen. 2023 júniusában a vádlott arra kérte a férfit, hogy javítsa meg a gabonatároló raktár tetejét, ami előzőleg egy viharban megrongálódott. A vádlott másnap reggel kivitte, és a homlokrakodógép kanalával felemelte a sértettet a gabonatároló tető síkjához.

A vádlott figyelmen kívül hagyta, hogy a raktár tetejét hullámpala fedte, melynek kora, állaga és alátámasztása miatt alkalmatlan volt egy felnőtt ember súlyának megtartására.

A munka megkezdése előtt a sértettet azzal az utasítással látta el a munkabaleset megelőzése érdekében, hogy csak az épület tetején lévő fém elemekre lépjen.

A sértett a reggeli órákban a raktárépület tetejének a javításához kezdett, miközben a vádlott gépkocsival elhagyta a helyszínt. A munkavégzés során az egyik hullámpalatábla a sértett alatt beszakadt, aki 5,7 méter magasságból a raktárépület betonpadlójára zuhant, és néhány percen belül a helyszínen az életét vesztette.

A munkavégzés során a vádlott több jogszabály rendelkezéseit – így az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában foglaltakat, valamint a munkavédelemről szóló törvény vonatkozó előírásait – is megszegte.

A Hevesi Járási Ügyészség napokban benyújtott vádiratában halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

Kezdőlap    Bűnügyek    Hat métert zuhant az illegális munkás

baleset

vádemelés

halálos baleset

ügyészség

zuhanás

beszakadt

tető

heves vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát
Ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, a magyar benzinárak drasztikusan emelkednének – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A magyar pedagógusok egyszeri bruttó 150 ezer forintos juttatást biztosítanak legkésőbb márciusban, és jövőre a tanárok átlagbére meg fogja haladni az egymillió forintot – mondta. Nagy Márton gazdasági miniszter kijelentéséről, amely szerint csak öt nagybank kellene, hogy maradjon, Gulyás Gergely azt mondta: ez nem a kormányzati álláspont, „nem kívánunk a piacba beavatkozni. A kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát.”
 

Orbán Viktor: ennek a választásnak Magyarország biztonsága a tétje

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

Deák András: az ukrán gazdaság a támogatásoktól függ, de már Moszkva is érzi az elmúlt négy évet

Deák András: az ukrán gazdaság a támogatásoktól függ, de már Moszkva is érzi az elmúlt négy évet

Az ukrán gazdaság pár hónap alatt elvérezne, ha hirtelen elapadnának a támogatások, de a szankciók és a hadviselés miatt Oroszország tartalékai is jelentősen megcsappantak – erről beszélt az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa az InfoRádióban.
 

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a tavasz, ami kemény dilemma állítja a magyarokat: ez áll a háttérben

Itt a tavasz, ami kemény dilemma állítja a magyarokat: ez áll a háttérben

Komoly dilemmát okoz az aktuális időjárás, már ami az öltözködést illeti: míg hajnalban mínuszokat mérhetünk, napközben akár kabát nélkül is kellemes a hőmérséklet. A jelenség oka a Magyarország felett elhelyezkedő anticiklon - számol be a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eltűnhetnek a tévéből a sportok? Döbbenetes kijelentést tett egy szakértő, percek lehetnek hátra

Eltűnhetnek a tévéből a sportok? Döbbenetes kijelentést tett egy szakértő, percek lehetnek hátra

A labdarúgás gyakorlatilag &quot;felfalta&quot; a világ szinte összes sportágát - állítja egy brit médiaipari vállalkozó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 10:28
Elfogta a rendőrség a plakátrongáló, sniccerrel támadó férfit
2026. február 26. 08:53
Szexapartman „üzemeltetőjére” csapott le a rendőrség
×
×