Hat métert zuhant az illegális munkás

A Hevesi Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a férfi ellen, akinek gondatlansága miatt – a vád szerint – a szomszédja halálos munkabalesetet szenvedett – írja közleményében a Heves Vármegyei Főügyészség.

A vádlott a családi gazdaságban szükséges munkák elvégzése céljából bejelentés nélkül, napi négy órában, rendszeresen munkát adott a szomszédjának egy Heves-közeli kis településen. 2023 júniusában a vádlott arra kérte a férfit, hogy javítsa meg a gabonatároló raktár tetejét, ami előzőleg egy viharban megrongálódott. A vádlott másnap reggel kivitte, és a homlokrakodógép kanalával felemelte a sértettet a gabonatároló tető síkjához.

A vádlott figyelmen kívül hagyta, hogy a raktár tetejét hullámpala fedte, melynek kora, állaga és alátámasztása miatt alkalmatlan volt egy felnőtt ember súlyának megtartására.

A munka megkezdése előtt a sértettet azzal az utasítással látta el a munkabaleset megelőzése érdekében, hogy csak az épület tetején lévő fém elemekre lépjen.

A sértett a reggeli órákban a raktárépület tetejének a javításához kezdett, miközben a vádlott gépkocsival elhagyta a helyszínt. A munkavégzés során az egyik hullámpalatábla a sértett alatt beszakadt, aki 5,7 méter magasságból a raktárépület betonpadlójára zuhant, és néhány percen belül a helyszínen az életét vesztette.

A munkavégzés során a vádlott több jogszabály rendelkezéseit – így az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában foglaltakat, valamint a munkavédelemről szóló törvény vonatkozó előírásait – is megszegte.

A Hevesi Járási Ügyészség napokban benyújtott vádiratában halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.