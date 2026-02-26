ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.41
usd:
318.31
bux:
127378.86
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter érkezik az EU-tagállamok védelmi minisztereinek informális ülésére Koppenhágában 2025. augusztus 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Thomas Traasdahl

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Azért alakult meg az Egyeztető Törzs a kritikus infrastruktúra védelmére, mert információk szerint Ukrajna érdekelt abban, hogy a Magyarországgal fennálló feszült viszonyát tovább élezze – mondta a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Ukrajna mindenféle műszaki indok nélkül elzárta és elzárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, ezzel pedig „zsaroló államként lép fel”, amely „olajblokád” alatt tartja Magyarországot.

A helyzet éleződésének megelőzése érdekében jött létre az Egyeztető Törzs, amelynek feladata a kritikus infrastruktúra, azaz az energetikai rendszer elemei védelmének megerősítse – közölte a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, ezeket most is védik, de a honvédség is csatlakozik majd ehhez: a szerdai alakuló ülésen priorizálták az Energiaügyi Minisztériumtól kapott listát, az ezen szereplő objektumok felderítése zajlik most, majd nemsokára megindul a honvédség fokozatos kitelepülése.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében bevezetett dróntilalommal kapcsolatban elmondta, hogy a polgári, kül- és belföldi pilóta nélküli repülőket korlátozzak, az államiakat ez nem érinti, valamint a klasszikus légi közlekedést sem.

A miniszter azt is mondta, az ukrán nyomásgyakorlás arra irányul, hogy káoszt, zűrzavart okozzon, és a magyar választókat elbizonytalanítsa az energiaárakon keresztül, ezáltal pedig olyan kormány alakuljon, amely nem akadályozza Ukrajna európai uniós csatlakozását,

támogatja Ukrajna további háborús ambícióit, és leválasztja az olcsó orosz nyersanyagról Magyarországot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte azt is, hogy az Európai Unió (EU) nem képviseli két „olajblokád” alá került tagállamának, Magyarországnak és Szlovákiának az érdekeit egy nem uniós tagállammal szemben, ez pedig szerinte elfogadhatatlan.

Az EU „ezzel szemben ránk helyez nyomást” Ukrajna finanszírozásának, a háború folytatásának, és Ukrajna uniós tagságának előmozdításának érdekében – fűzte hozzá.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra felvetésre, hogy az ellenzék nem tiltakozik az energetikai rendszer veszélyeztetése ellen, azt mondta, a Tisza Párt leplezetlenül beállt a Brüsszel-Kijev tengelybe, egyértelműen látszik, hogy ők végre fogják hajtani az onnan érkező elvárásokat.

Ha nyernek, leválasztják az országot az olcsó orosz nyersanyagról, belenyomják Ukrajna finanszírozásába, partnerek lesznek Ukrajna csatlakozásának felgyorsításában, és így a háború részesévé teszik Magyarországot – értékelt a miniszter.

Kezdőlap    Belföld    Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

ukrajna

olaj

szalay-bobrovniczky kristóf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát

Kormányinfó: elrendelték a magyar energetikai infrastruktúra megerősített katonai védelmét, a kormány nem korlátozza a bankok számát
Ha tartósan kiesik a Barátság kőolajvezeték, a magyar benzinárak drasztikusan emelkednének – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A magyar pedagógusok egyszeri bruttó 150 ezer forintos juttatást biztosítanak legkésőbb márciusban, és jövőre a tanárok átlagbére meg fogja haladni az egymillió forintot – mondta. Nagy Márton gazdasági miniszter kijelentéséről, amely szerint csak öt nagybank kellene, hogy maradjon, Gulyás Gergely azt mondta: ez nem a kormányzati álláspont, „nem kívánunk a piacba beavatkozni. A kormány nem akarja meghatározni a Magyarországon tevékeny bankok számát.”
 

Orbán Viktor: ennek a választásnak Magyarország biztonsága a tétje

Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek

Ukrajna tovább élezheti feszült viszonyát Magyarországgal Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

Indul az állami ingyenpénz osztás: már lehet pályázni a milliókra

A keretösszeg megemelésével újra megnyílik a lehetőség a társasházak előtt: a kormány 4,1 milliárd forinttal toldotta meg a fűtési költségmegosztók felszerelését támogató programot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

US and Iran begin talks seen as crucial to prevent conflict

The indirect negotiations in Geneva are seen as a last-ditch effort, but the chances of a nuclear agreement are unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 12:00
Orbán Viktor személyesen köszöntötte a kecskeméti Mercedes ötezredik alkalmazottját
2026. február 26. 11:40
Hankó Balázs: minimum 50 százalékkal nőnek az ösztöndíjak a felsőoktatásban
×
×