2026. február 26. csütörtök
Gold coin Stack On the table save money Taking care of money
Nyitókép: ArtRachen01/Getty Images

Megérte kockáztatni, erős évet zártak a pénztártagok

Infostart / MTI

A hazai önkéntes nyugdíjpénztárak záró vagyonnal súlyozott átlagos nettó hozama 9,04 százalék lett tavaly, a 2025.decemberi 3,30 százalékos inflációval összevetve ez 5,56 százalékos reálhozamot jelent a pénztártagoknak, így a 2023-ban és 2024-ben kétszámjegyű átlagos nettó hozammal záró önkéntes nyugdíjpénztárak a 2025-ös hozammal együtt az elmúlt két évtized messze legjobb hozamteljesítményét érték el az előző három évben – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált szektoradatokból.

Az MNB a közleményében kiemeli: az előző két évhez hasonlóan tavaly is jellemzően a magasabb kockázatot vállaló, részvény és befektetési jegy túlsúlyos pénztári portfóliók teljesítettek a legjobban. Ezen belül a portfóliók harmada kétszámjegyű nettó hozammal büszkélkedhet.

A 10 éves nettó hozam átlagosan 6,56 százalék, a 15 éves 6,77, a 20 éves pedig 6,36 százalékos lett.

Közölték: összességében az önkéntes nyugdíjpénztárak az elmúlt két évtizedben átlagosan 1,61 százalékos reálhozamot értek el. A hosszú távú adatok egyúttal azt is mutatják, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak egy-egy korábbi, esetlegesen kedvezőtlenebb évét ellensúlyozhatják a kiugróan jó teljesítményt mutató időszakok.

A tájékoztató szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és befektetési költségeit (díjterhelését), és a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is kifejezetten versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán.

A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB közérthető magyarázatokkal évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.

További részeltek a jegybank oldalán.

