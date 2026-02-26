Idén 18 napig ehetünk fix áron topéttermi menüket

„Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy vendégek háromfogásos menü ajánlatokkal próbálják ki Magyarország legjobb éttermeit. Tizenhat, Michelin ajánlással rendelkező étterem indult el az Országos Étterem Héten, de rengeteg olyan vendéglátóhely is szerepel, amelyek nagyon magas szintű hazai szakmai elismerésekkel rendelkeznek” – magyarázta Kiss Zoltán.

Mint mondta, az Országos Étterem Hét március 12-től 29-ig tart, tehát az érdeklődők 18 napon keresztül próbálgathatják Magyarország legkiválóbb vendéglátó helyeit.

Az InfoRádió azt is megkérdezte, hogy mennyire kedvező ezeknek a bemutató ételsoroknak az ára?

Kiss Zoltán azt válaszolta, hogy

a legolcsóbb menü mindössze 6900 forintba kerül, míg a legdrágábbért 10 900 forintot kell fizetni.

Ennyiért minden étterem 3 fogásos menüsorokat kínál olyan formában, hogy jellemzően 3-4 féle előétel, 3-4 féle főétel és egy 2-3 féle desszertből tudják kiválasztani a vendégek a számukra legszimpatikusabb három tételt – tette hozzá a Dining City Országos Étterem Hét főszervezője.

Azt is elmesélte: a programban résztvevő éttermek nagy hangsúlyt fektetnek az éttermek arra, hogy az ételsoraik legjavát kínálják. Ennek megfelelően csirke, hal, marha, sertés és ezeknek különböző variációi megtalálhatók az étlapon. Ugyanakkor Kiss Zoltán azt is elmondta, hogy nagyon sokféle konyhatípust megtalálunk az Országos Étterem Héten, tehát a klasszikus magyar ízek mellett az olasz, spanyol, francia konyhán át a japán, ázsiai, indiai, dél-amerikai ételekig,

a világkonyha számos szereplője megtalálható ezen a gasztronómiai rendezvényen.

Kiss Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy az érdeklődők kizárólag online formában tudnak előzetesen asztalt foglalni. Ezt a www.etteremhet.hu weboldalon lehet megtenni. Itt a vendégek kiválaszthatják a nekik legjobban tetsző éttermeket, illetve azok által kínált menü ajánlatokat. A rendezvény főszervezője külön kiemelte, hogy a Time Out Market is csatlakozott most a Étterem Héthez. „Olyan éttermek szerepelnek itt, amelyeknél Michelin-csillagos séfek dolgoznak” – mondta.

Visszatérve az asztalfoglalásra Kiss Zoltán arra figyelmeztetett, hogy a helyek korlátozottak. Ennek a minőség megőrzése a legfőbb oka, vagyis az éttermek egyszerre csak annyi vendéget fogadnak, amennyit megfelelő odafigyeléssel ki is tudnak szolgálni. Így nincs futószalag jellege a dolognak – nyugtatott meg mindenkit a főszervező. Majd még hozzá tette: „Nem azt fogják érezni, hogy itt akció van, gyorsan kell végezni a három fogással, mert már itt a következő vendég. Mindenki kényelmesen, annyi ideig marad az étteremben, és addig fogyaszt, amíg igazából szimpatikus neki.”