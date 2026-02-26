ARÉNA - PODCASTOK
Orosz-ukrán háború.
Nyitókép: simpson33, Getty Images/iStockphoto

Kenyában valaki az orosz hadseregbe toborzott embereket a gyanú szerint

Infostart / MTI

Kenyában emberkereskedelem gyanújával őrizetbe vettek egy férfit, aki a rendőrség csütörtöki bejelentése szerint vélhetően több mint ezer embernek segített eljutni Oroszországba jól fizető munka ígéretével, de ahol aztán többségüket erőszakkal besorozták a hadseregbe.

Az X-en megjelent közlemény szerint a hivatalosan munkaközvetítő céget vezető Festus Omwamba – akit az etiópiai határhoz közeli térségben fogtak el – vélhetően egy embercsempész-hálózat kulcsfigurája volt.

A kenyai hírszerzés a múlt héten közzétett jelentése szerint több mint ezer kenyai állampolgárt sorozhattak be az orosz hadseregbe, többségüket kényszerrel, hogy az ukrajnai fronton bevessék őket.

Sajtóforrások szerint a férfiakat jól fizető munka vagy sportkarrier ígéretével csábították Oroszországba, és aztán sokan közülük elestek a harcban.

Az afrikai ország hatóságai mind ez idáig 221 olyan kenyairól tudott, aki az orosz erők soraiban harcolt. Közülük – a februári összesítés szerint – 28-at eltűntként tartanak nyilván, 35-en valamelyik támaszponton szolgálnak, 89-et vezényeltek a frontra, 39-et kórházban ápolnak, 30-at pedig már sikerült hazaszállítani Kenyába.

Oroszország nairobi nagykövetsége a múlt héten közleményben leszögezte: az orosz kormány "soha nem vett részt kenyai állampolgárok illegális 'toborzásában' az Oroszországi Föderáció fegyveres erőibe".

