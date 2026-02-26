Új történelmi emlékhelyeink lesznek, várják a véleményeket

Kijött az a kormányrendelet-tervezet, amely módosítja a szabályozást Magyarország történelmi emlékhelyei kapcsán. A cél a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, valamint a szerencsi vár és református templom hivatalos történelmi emlékhellyé nyilvánítása és ezáltal az emlékhelyek jegyzékének bővítése.
A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2026. március 4-ig várják a tervezethez, a tarsadalmiegyeztetes@me.gov.hu e-mail címen.
A módosítás a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2025-ös határozatai alapján történik. Az emlékhelyek listája a tervezet szerint kiegészül a következő új történelmi emlékhelyekkel:
- Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, amely több helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant foglal magában (templom, monostor, arborétum, vendégház stb.)
- Szerencsi vár és református templom, szintén több helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokkal, pl. szálloda, múzeum, templom
A rendelet melléklete frissül, így
összesen 68 történelmi emlékhelyünk lesz részletes megnevezéssel és címmel,
ábécésorrendben az abasári XI. századi királyi központtól egészen a vizsolyi református templomig és
látogatóközponig.
A módosítás hivatalos hatályba lépése a társadalmi egyeztetés után, a kihirdetés utáni napon történik, tehát gyorsan életbe lép.