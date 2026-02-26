ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
374.92
usd:
317.17
bux:
0
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szerencsi Rákóczi-vár 2019. július 29-én.
Nyitókép: Vajda János, MTI/MTVA

Új történelmi emlékhelyeink lesznek, várják a véleményeket

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Bővül a hivatalos történelmi emlékhelyek listája, rákerül a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, valamint a szerencsi vár és református templom is.

Kijött az a kormányrendelet-tervezet, amely módosítja a szabályozást Magyarország történelmi emlékhelyei kapcsán. A cél a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, valamint a szerencsi vár és református templom hivatalos történelmi emlékhellyé nyilvánítása és ezáltal az emlékhelyek jegyzékének bővítése.

A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2026. március 4-ig várják a tervezethez, a tarsadalmiegyeztetes@me.gov.hu e-mail címen.

A módosítás a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2025-ös határozatai alapján történik. Az emlékhelyek listája a tervezet szerint kiegészül a következő új történelmi emlékhelyekkel:

  • Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, amely több helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant foglal magában (templom, monostor, arborétum, vendégház stb.)
  • Szerencsi vár és református templom, szintén több helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokkal, pl. szálloda, múzeum, templom

A rendelet melléklete frissül, így

összesen 68 történelmi emlékhelyünk lesz részletes megnevezéssel és címmel,

ábécésorrendben az abasári XI. századi királyi központtól egészen a vizsolyi református templomig és
látogatóközponig.

A módosítás hivatalos hatályba lépése a társadalmi egyeztetés után, a kihirdetés utáni napon történik, tehát gyorsan életbe lép.

Kezdőlap    Belföld    Új történelmi emlékhelyeink lesznek, várják a véleményeket

szerencs

történelmi emlékhely

bakonybél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Deák András: az ukrán gazdaság a támogatásoktól függ, de már Moszkva is érzi az elmúlt négy évet

Deák András: az ukrán gazdaság a támogatásoktól függ, de már Moszkva is érzi az elmúlt négy évet

Az ukrán gazdaság pár hónap alatt elvérezne, ha hirtelen elapadnának a támogatások, de a szankciók és a hadviselés miatt Oroszország tartalékai is jelentősen megcsappantak – erről beszélt az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa az InfoRádióban.
 

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Szakértő: a 20. szankciós csomag példátlan helyzet elé állíthatja Magyarországot

Se Németországnak, se Belgiumnak nem tetszik a magyar kormány fenyegetőzése

Rogán Antal: mindent meg kell tenni a magyar energiarendszer védelme érdekében

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön

Moszkva tegnap este jelentette be, hogy az eredetileg mára meghirdetett orosz-ukrán-amerikai béketárgyalást márciusra halasztották. Sem konkrét dátumról, sem a halasztás okáról nem adtak hírt. Ezzel párhuzamosan Zaporizzsja megyében megtorpant az orosz offenzíva, Kijev pedig ellentámadást vezényelt. Szakértők úgy vélik, az oroszok gyengélkedésének oka az, hogy Elon Musk elvágta őket a Starlink rendszertől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak ezek a magyar dolgozók: indul a pénzosztás!

150 ezer forintos egyszeri juttatást kapnak ezek a magyar dolgozók: indul a pénzosztás!

A kormány szerdai ülésén döntött a pedagógusoknak járó egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 07:16
Élesedik a vita az új KRESZ körül
2026. február 26. 05:48
A Balatonnál indul a rehabilitáció, örülhetnek ennek a szabadstrandnak a rajongói
×
×