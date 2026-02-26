Új történelmi emlékhelyeink lesznek, várják a véleményeket

Kijött az a kormányrendelet-tervezet, amely módosítja a szabályozást Magyarország történelmi emlékhelyei kapcsán. A cél a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, valamint a szerencsi vár és református templom hivatalos történelmi emlékhellyé nyilvánítása és ezáltal az emlékhelyek jegyzékének bővítése.

A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2026. március 4-ig várják a tervezethez, a tarsadalmiegyeztetes@me.gov.hu e-mail címen.

A módosítás a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2025-ös határozatai alapján történik. Az emlékhelyek listája a tervezet szerint kiegészül a következő új történelmi emlékhelyekkel:

Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor, amely több helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant foglal magában (templom, monostor, arborétum, vendégház stb.)

Szerencsi vár és református templom, szintén több helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokkal, pl. szálloda, múzeum, templom

A rendelet melléklete frissül, így

összesen 68 történelmi emlékhelyünk lesz részletes megnevezéssel és címmel,

ábécésorrendben az abasári XI. századi királyi központtól egészen a vizsolyi református templomig és

látogatóközponig.

A módosítás hivatalos hatályba lépése a társadalmi egyeztetés után, a kihirdetés utáni napon történik, tehát gyorsan életbe lép.