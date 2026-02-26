ARÉNA - PODCASTOK
A Fõvárosi Közgyûlés ülése a Városháza dísztermében 2026. február 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A főváros elutasította a kormányhivatal törvényességi felhívását

Infostart / MTI

„A Karácsony-Tisza koalíció a káoszban lehet érdekelt, ugyanis elutasították a kormányhivatal törvényességi felhívását, amelyet az instabilitást és bizonytalanságot eredményező törvénytelen fővárosi költségvetés miatt bocsátott ki. Ezért a kormányhivatal újra megteszi a jogi lépéseket, mert a budapestiek érdeke a város biztonságos és kiszámítható működése” - közölte Sára Botond főispán a Facebook-oldalán.

Sára Botond a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: szomorúan tapasztalták, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai, a Tiszával az élen, nem támogatták a kormányhivatal törvényességi felhívását, ami Budapest költségvetését érintette.

Kifejtette, hogy Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz; hogy mire akarják költeni a pénzt, az látszik, de hogy miből, az nem.

A költségvetés nem felel meg a jogszabályoknak abban az értelemben sem, hogy Budapestnek a második félévre nincsen költségvetése, miszerint az általam hivatkozott törvények szerint egész évre kell költségvetést tervezni, mert ez garantálja a város átlátható és biztonságos működését – tette hozzá.

„Ahogy említettem, a fővárosi közgyűlés baloldali pártjai, élen a Tiszával, nem támogatták a Fővárosi Kormányhivatalnak azon törekvését, hogy a törvényeknek megfelelővé tegye a költségvetést. Ők a káoszban és a kiszámíthatatlanságban, az anarchiában érdekeltek. Mi pedig abban, hogy Budapestnek törvényes, átlátható és a város biztonságos működését garantáló költségvetése legyen” – fogalmazott.

Megjegyezte, hogy

tavaly ugyanez történt: bírósági úton kényszerítették ki, hogy Budapestnek törvényeknek megfelelő költségvetése legyen;

a Kúria a tavalyi évben a Fővárosi Kormányhivatal álláspontját osztotta, és rákényszerítette a Fővárosi Önkormányzatot, hogy tegye a jogszabályoknak megfelelővé a költségvetését.

Az idén a kormányhivatal ugyanezt fogja tenni, miután nem talált meghallgatásra a törvényességi felhívása, ezért a további jogi lépéseket meg fogja tenni annak érdekében, hogy Budapestnek törvényeknek megfelelő, kiszámítható és a Budapest biztonságos működését garantáló költségvetése legyen - mondta Sára Botond.

Sára Botond korábban többször kifogásolta azt a helyzetet is, hogy a főpolgármesternek nincs helyettese. Karácsony Gergely Tüttő Katát jelölte erre a posztra, de a közgyűlés nem szavazta meg az MSZP politikusát.

Néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Törvényszék arra szólította fel Sára Botond főispánt, hogy a szocialista Tüttő Katát jelölje főpolgármester-helyettesnek. Vitézy Dávid szerint „kéz kezet mos: a szocialista városházi vörös polipot megmenti a kormány.” Reagált Sára Botond főispán is: a bíróság ítélete köti a kormányhivatalt, nincs mérlegelési lehetőségük – közölte.

költségvetés

fővárosi önkormányzat

sára botond

