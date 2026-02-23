ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő
Realistic fiery explosion with sparks and smoke isolated on black background
Nyitókép: dzika_mrowka/Getty Images

Robbanás rázta meg Zalaegerszeget

Infostart / MTI

A romok közül szabadítottak ki egy embert a tűzoltók, miután gázrobbanás történt egy zalaegerszegi házban hétfőn délelőtt – közölte honlapján a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (ZVKI).

A robbanás egy Farkas Dávid utcai ikerház egyik felében történt. Az épület fala megdőlt, a tető megroggyant, a házban tűz is keletkezett.

A tűzoltók légzésvédelem mellett megfékezték a lángokat, illetve kiszabadították a tulajdonost a romok közül, akit átadtak a mentőszolgálat munkatársainak.

Az MTI helyszíni információi szerint az épületből kihozott idős asszony könnyebb sérüléseket szenvedett.

A házban volt két gázpalack is, azokat nem érintette a robbanás.

Kósi Zsolt, a ZVKI szóvivője az MTI-nek elmondta: a robbanás feltételezhetően összefüggésbe hozható a gáztűzhellyel, de a pontos okot még vizsgálják.

Az épület harmada összeomlott, ezért lakhatatlanná, életveszélyessé vált. Az ikerház másik fele nem károsodott – tette hozzá a szóvivő.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

