Robbanás rázta meg Zalaegerszeget

A robbanás egy Farkas Dávid utcai ikerház egyik felében történt. Az épület fala megdőlt, a tető megroggyant, a házban tűz is keletkezett.

A tűzoltók légzésvédelem mellett megfékezték a lángokat, illetve kiszabadították a tulajdonost a romok közül, akit átadtak a mentőszolgálat munkatársainak.

Az MTI helyszíni információi szerint az épületből kihozott idős asszony könnyebb sérüléseket szenvedett.

A házban volt két gázpalack is, azokat nem érintette a robbanás.

Kósi Zsolt, a ZVKI szóvivője az MTI-nek elmondta: a robbanás feltételezhetően összefüggésbe hozható a gáztűzhellyel, de a pontos okot még vizsgálják.

Az épület harmada összeomlott, ezért lakhatatlanná, életveszélyessé vált. Az ikerház másik fele nem károsodott – tette hozzá a szóvivő.

