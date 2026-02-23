Megsemmisült a villamoshálózat egy része az Őrségben hétvégén, még tart a helyreállítás

A pénteki jelentős havazás és viharos időjárás miatt több ezer ügyfél maradt áramellátás nélkül a nyugat-dunántúli országrészben. A szélsőséges időjárás leginkább Vas vármegyét érintette. A települések többségében a hibákat már sikerült elhárítani, jelenleg mindössze 83 háztartásban nincs áram az Őrségben, most azon dolgozik az E.ON hogy valamennyi érintett ügyfelüknél helyreálljon a szolgáltatás.

„A térségben a hálózat egy része olyan mértékben károsodott, hogy gyakorlatilag újra kellett építeni” – mondta az E.ON vállalati kommunikációs munkatársa. „Ez azt jelenti, hogy a középfeszültségű és a kisfeszültségű hálózaton is a hó súlya miatt megrogyott fák dőltek a hálózati szakaszokra, az oszlopokat is ledöntötték, ez komoly károkat okozott” – részletezte Csiszér-Kovács Viktória.

Beszámolt arról is, hogy az olvadás következtében a 40 centiméteres állott víz nehezítette az erdős területek megközelíthetőségét, ami befolyásolta a javítási és a felderítési munkálatokat. A katasztrófavédelem, az Őrségi Nemzeti Park és az erdészet munkatársai közös segítségével végezték összehangoltan a tisztítási feladatokat, a javítási és helyreállítási munkálatokat megkezdése előtt.

Még tart a helyreállítás

A kommunikációs munkatárs arról is tájékoztatott, hogy most még több mint 150 szakember drónos felméréssel és speciális járművek segítségével végzi a javítást az Őrségben. „Amíg helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak, több mint 20 aggregátor biztosítja a települések ellátását” – mondta Csiszér-Kovács Viktória.

Az E.ON kommunikációs munkatársa felhívni a figyelmet arra, hogy a leszakadt vezetékeket senki ne közelítse, vagy érintse meg, mert veszélyes lehet. Azt kérte, hogy a lakosok haladéktalanul jelezzék a katasztrófavédelemnél vagy az E.ON hibabejelentő vonalán, ha leszakadt vezetéket találnak.