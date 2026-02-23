ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379
usd:
321.51
bux:
125873.27
2026. február 24. kedd Mátyás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Megsemmisült a villamoshálózat egy része az Őrségben hétvégén, még tart a helyreállítás

InfoRádió

A pénteki havazás után a Nyugat-Dunántúlon lassan mindenhol helyreáll az áramszolgáltatás. Az Őrségben még zajlik helyreállítási munka, ahol a katasztrófavédelem, az erdészet és a nemzeti park munkatársai dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán – ismertette az InfoRádióban Csiszér-Kovács Viktória, az E.ON vállalati kommunikációs munkatársa.

A pénteki jelentős havazás és viharos időjárás miatt több ezer ügyfél maradt áramellátás nélkül a nyugat-dunántúli országrészben. A szélsőséges időjárás leginkább Vas vármegyét érintette. A települések többségében a hibákat már sikerült elhárítani, jelenleg mindössze 83 háztartásban nincs áram az Őrségben, most azon dolgozik az E.ON hogy valamennyi érintett ügyfelüknél helyreálljon a szolgáltatás.

„A térségben a hálózat egy része olyan mértékben károsodott, hogy gyakorlatilag újra kellett építeni” – mondta az E.ON vállalati kommunikációs munkatársa. „Ez azt jelenti, hogy a középfeszültségű és a kisfeszültségű hálózaton is a hó súlya miatt megrogyott fák dőltek a hálózati szakaszokra, az oszlopokat is ledöntötték, ez komoly károkat okozott” – részletezte Csiszér-Kovács Viktória.

Beszámolt arról is, hogy az olvadás következtében a 40 centiméteres állott víz nehezítette az erdős területek megközelíthetőségét, ami befolyásolta a javítási és a felderítési munkálatokat. A katasztrófavédelem, az Őrségi Nemzeti Park és az erdészet munkatársai közös segítségével végezték összehangoltan a tisztítási feladatokat, a javítási és helyreállítási munkálatokat megkezdése előtt.

Még tart a helyreállítás

A kommunikációs munkatárs arról is tájékoztatott, hogy most még több mint 150 szakember drónos felméréssel és speciális járművek segítségével végzi a javítást az Őrségben. „Amíg helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak, több mint 20 aggregátor biztosítja a települések ellátását” – mondta Csiszér-Kovács Viktória.

Az E.ON kommunikációs munkatársa felhívni a figyelmet arra, hogy a leszakadt vezetékeket senki ne közelítse, vagy érintse meg, mert veszélyes lehet. Azt kérte, hogy a lakosok haladéktalanul jelezzék a katasztrófavédelemnél vagy az E.ON hibabejelentő vonalán, ha leszakadt vezetéket találnak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Megsemmisült a villamoshálózat egy része az Őrségben hétvégén, még tart a helyreállítás

őrség

áramkimaradás

eon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell

Négy éve tört ki az ukrajnai háború – Elemző: Oroszországnak még másfél-két év kell
Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban úgy vélekedett: négy év sem volt elég ahhoz, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna egy kényszerbékébe belemenjen. A háborús győzelem vagy vereség jelképe szerinte Donbasz sorsa lehet, aminek elvesztése komoly változásokat indíthat meg mindkét fél esetében.
 

Kaiser Ferenc: ukrán függőség Európától, orosz függőség Kínától

Kína atom-ütőerőben beérheti az oroszokat és Amerikát Washington szerint

VIDEÓ
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.24. kedd, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ellentámadásba lendült Ukrajna, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Ellentámadásba lendült Ukrajna, lépett Kijev ellen Magyarország szomszédja - Híreink az ukrán frontról percről percre kedden

Kisebb ukrán ellentámadásról jönnek hírek Zaporizzsja megyéből: Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok nyolc falu visszafoglalásáról adott jelentést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagyobb offenzív hadjáratot nem folytat az ukrán haderő. Mikolaivben hatalmas robbanás történt, hét rendőr sérült meg, az ukrán hatóságok terrortámadás miatt indítottak nyomozást. Szlovákia leállította az Ukrajnának biztosított áramellátást, amíg a Barátság-kőolajvezetéken újra nem indul az energiahordozó forgalma. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége

Fáradt olajjal kente be a fákat a hódok ellen egy egri lakos: durva környezetszennyezés lett a vége

Lakossági bejelentés nyomán vonultak ki a tűzoltók az Eger felnémeti városrészébe, miután olajszennyezés jelent meg az Eger-patak vizén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Russian soldiers tell BBC they saw fellow troops executed on commanders' orders

Four men expose the horror and brutality of conditions in the Ukraine war, with two saying they saw soldiers being shot for refusing orders.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 24. 10:13
Orbán Viktor: megtörjük az ukrán olajblokádot
2026. február 24. 10:01
Megtalálták Egressy Mátyást – de miért csak most?
×
×