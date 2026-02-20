ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.Forrás: Getty Images/onurdongel
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Hivatalos: Magyarország hozzányúl a stratégiai olajtartalékhoz

Infostart

Ami hiányzik, a Molnak augusztusig pótolnia kell.

Megjelent a rendelet, így hivatalossá vált, hogy Magyarország hozzányúl kőolajtartalékához arra az időre, amíg a megrendelt horvát olaj meg nem érkezik; ismert, a tartalékhoz azután vált szükségessé folyamodni, hogy leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken keresztül Ukrajna felől.

A biztonsági készlet felszabadított mennyisége – 250 ezer tonna – április közepéig áll a Mol rendelkezésére, a felhasznált mennyiséget augusztus végéig kell visszapótolnia.

A felszabadított mennyiség szükséges és elegendő ahhoz, hogy a hazai üzemanyag-ellátás biztosított legyen.

Az olajbeszerzésről részletesebben Gulyás Gergely kancelláriaminiszter beszélt a csütörtöki Kormányinfón. Elmondta: az ukránok a Barátság kőolajvezetéket egy rongálást követően elzárták, de február 6. óta nem lenne akadálya, hogy működjön. Később február 12-re ígérték a helyreállítást. Szerinte nem csupán arról van szó, hogy az ukrán fél igyekszik beavatkozni a választási kampányba, kárt is akar okozni Magyarországnak. Az ellátás ennek ellenére garantált a készletfelszabadításnak köszönhetően. Horvátországból pedig 500 ezer tonnát rendelt a Mol, de rendel még, ha kell.

×