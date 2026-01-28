ARÉNA - PODCASTOK
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Hegyi Zsolt: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán
Ha a tervezett fejlesztések a remélt ütemben haladnak, akkor szisztematikus munkával évente 2-2,5 százalékot lehet javulni a késéseket illetően, így 2030-ra akár 88 százalékos is lehet a menetrendszerűség a hazai vasútvonalakon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a MÁV-csoport vezérigazgatója. Elismerte, hogy még mindig van több mint 400 olyan komfort nélküli személyvonat, ami nem felel meg a XXI. századi szolgáltatási színvonalnak.

Az előző évben valamelyest csökkent a hat percet meghaladó vasúti késések aránya Magyarországon. A MÁV-csoport vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: menetrendszerűségnek azt nevezzük, hogy mennyi a hat percnél kevesebbet késő vonatok aránya. A 2024-es évben 78 százalék volt a menetrendszerűség, tavaly viszont a személyszállító vonatok több mint 81 százaléka hat percnél kisebb késéssel vagy késés nélkül érkezett a célállomásra. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt három százalékpontos javulás történt.

Hegyi Zsolt hozzátette: ha a tervezett jármű- és infrastruktúra-fejlesztések a remélt ütemben haladnak, akkor szisztematikus munkával évente nagyjából további 2-2,5 százalékot lehet javulni, így

2030-ra akár 88 százalékos is lehet a menetrendszerűség a hazai vasútvonalakon.

Mint fogalmazott, szerencsére ennél nagyobb javulás volt megfigyelhető a késett percek számában, ami 15 százalékkal volt kevesebb 2025-ben, mint egy évvel korábban.

A MÁV-csoport buszflottájának megújítása jelenleg is zajlik: összesen ezer új jármű érkezése várható, így a nyári melegben csak légkondicionált buszok lesznek forgalomban. A vasúti járművek tekintetében nem ilyen jó a helyzet, mert csak az egyharmaduk légkondicionált. A MÁV-csoport vezérigazgatója elismerte, hogy

még mindig forgalomban van valamivel több mint 400 olyan komfort nélküli személykocsi, vagyis nem zárt rendszerű WC-vel rendelkező, nem légkondicionált kocsi, ami nem felel meg a XXI. századi szolgáltatási színvonalnak.

A cél, hogy a következő időszakban még több, megfelelő szolgáltatást nyújtó személyszállító vonat állhasson az utasok rendelkezésére. Hegyi Zsolt elmondta: jelenleg is tárgyalnak használt svájci járművekkel történő megújításról, amellyel a vidéki városok elővárosi közlekedését korszerűsítenék és segítenék. Továbbá ugyancsak a tervek között szerepel száz kínai motorvonat beszerzése, amelyekkel inkább a távolsági forgalmat erősítenék.

„Ha ezek a beszerzések megvalósulnak, akkor 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit” – tette hozzá a MÁV-csoport vezérigazgatója.

