2026. február 13. péntek
Hatalmas tűz Budakeszin, munkában a tűzoltók.
Tömegszerencsétlenség Budakeszin, három holttest a leégett házban – fotók, videó

Hatalmas tűz keletkezett Budakeszin. A településen ekkora katasztrófa még nem történt – mondta az InfoRádió érdeklődésére egy helyi lakos.

Egy sorházban található kétszintes lakás égett ki, a tűz átterjedt az épület további területeire is.

A lakásból 22 embert mentettek ki, többeket életveszélyes állapotban.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője reggel még nem beszélt halottakról, ő négy életveszélyes, három súlyos és 15 könnyebb sérültet mondott. Az Index tudósítása szerint viszont vannak halálos áldozatok is.

Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője péntek délelőtt azt közölte az MTI-vel, hogy

az épület leszakadt födémje alatt az átvizsgálás során három – két férfi és egy női – holttestet találtak a kollégái.

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

Hatalmas lángok csaptak fel péntek reggel Budakeszin egy sorházban, valószínűleg egy illegális munkásszállón. Mintegy kéttucatnyi embert mentettek ki, de többen bennégtek. Három halottat találtak a romok alatt, és a mentők is elláttak négy életveszélyes, három súlyos és tizenöt könnyebb sérültet.
 

Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat

Kevesebb mint két hónap maradt a parlamenti választásokig, és a kormány látványosan tesz annak érdekében, hogy a lakosság konjunktúraérzete, fogyasztói bizalma erősödjön. Ezen gazdaságpolitikai intézkedések nagy része először éppen ezekben a februári napokban érezteti a hatását (14. havi nyugdíj első heti összegének kiutalása, a fegyverpénz kifizetése, családi adókedvezmény további növelése, 2 gyerekes szja-mentesség elindítása), csak az év második hónapjában több mint ezer milliárd forintot hagyva pluszban az érintetteknél. Ez már közel van ahhoz az összeghez, mint amit 2022-ben a kormány kiszórt a választások előtt. Érdekes lesz látni, hogy Orbán Viktor a holnap délelőtt esedékes évértékelőjén tovább emeli-e a tétet a gazdaságpolitikai intézkedések tekintetében.

Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?

A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

