Tömegszerencsétlenség Budakeszin, három holttest a leégett házban – fotók, videó

Egy sorházban található kétszintes lakás égett ki, a tűz átterjedt az épület további területeire is.

A lakásból 22 embert mentettek ki, többeket életveszélyes állapotban.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője reggel még nem beszélt halottakról, ő négy életveszélyes, három súlyos és 15 könnyebb sérültet mondott. Az Index tudósítása szerint viszont vannak halálos áldozatok is.

Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője péntek délelőtt azt közölte az MTI-vel, hogy

az épület leszakadt födémje alatt az átvizsgálás során három – két férfi és egy női – holttestet találtak a kollégái.