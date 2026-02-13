ARÉNA - PODCASTOK
Egy lángok martalékává vált otthon maradványai.
Nyitókép: Getty Images/FelixRenaud

Négy életveszélyes, három súlyos sérült Budakeszin: csaknem tömegtragédia lett a lakástűzből

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában – közölte a katasztrófavédelem. A lángokat kora reggelre elfojtották. A mentőszolgálat szóvivőjének tájékoztatása szerint kollégái 22 embert láttak el, négyen életveszélyes sérülést szenvedtek.

A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, több embert és három gázpalackot is kihoztak az épületből.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője péntek reggel azt közölte az MTI-vel, hogy több mint 40 kollégája 18 menőutóval a tömeges baleseti protokoll szerint vonult a helyszínre.

A baleset miatt 22 embert láttak el, közülük négyen életveszélyes, hárman súlyos, tizenöten pedig könnyű sérülést szenvedtek.

A sérülteket nyolc budapesti kórházba szállították – tette hozzá.

(Nyitóképünk illusztráció)

tűz

katasztrófavédelem

budakeszi

