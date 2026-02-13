Négy életveszélyes, három súlyos sérült Budakeszin: csaknem tömegtragédia lett a lakástűzből

A Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat, több embert és három gázpalackot is kihoztak az épületből.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője péntek reggel azt közölte az MTI-vel, hogy több mint 40 kollégája 18 menőutóval a tömeges baleseti protokoll szerint vonult a helyszínre.

A baleset miatt 22 embert láttak el, közülük négyen életveszélyes, hárman súlyos, tizenöten pedig könnyű sérülést szenvedtek.

A sérülteket nyolc budapesti kórházba szállították – tette hozzá.

