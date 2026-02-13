Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak

Hatalmas lángok csaptak fel péntek reggel Budakeszin a Zichy utcában, egy sorházban található kétszintes házban, a környékbeliek nem emlékeznek ilyen katasztrófára ott a korábbi évekből.

A tűz további épületekre terjedt tovább. Összesen a reggeli első információk szerint 22 embert mentettek ki az egyes információk szerint illegálisan működtetett munkásszállóról, többeket súlyos állapotban hoztak ki, négyen a mentőszolgálat közlése szerint életveszélyes állapotban voltak. Később azt közölték, a brutális tűzben hárman biztosan a halálukat lelték.

Győri Ottília az InfoRádióban elmondta, éjjel 2.16-kor kapták a riasztást, minden erőt a helyszínre vezényeltek, a Zichy utca 40–42. alatt történt a katasztrófa (korábbi Sport hotel), de nem terjedt tovább a tűz, így is rengeteg a sérült, 3 halotton kívül 27 sérült van, az ingatlant a tulajdonos hasznosította, de ennek részleteiről később adnak tájékoztatást, várhatóan a rendőrség részéről.

Senki nem maradt kint az utcán, mindenki kapott segítséget, a környékbeliek is összefogtak, panziós elhelyezésre is lehetőség van, illetve a közterület-felügyelet a forgalom terelésében segít.

Sokak okiratai is elégtek, ennek pótlása is megkezdődött.

„Nagyon megrázta a települést, ami történt, minden segítséget köszönünk” – mondta.

Gázpalack robbant, a beszakadt födém alatt voltak a halottak

Maga a tűzvizsgálati jelentés még készül, de egy gázpalack felrobbant, kettőt ezt követően kivittek az épületből a katasztrófavédelem közlése szerint.

Mint Csámpai Attila Pest vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, a beszakadt födém alatt találták meg a három halottat.

A vizsgálat hosszan eltart majd, rengeteg a rom az épületben, az épületet összesen 47 embernek kellett elhagynia.

Magát az utcát le kellett zárni, de ahogy szabaddá tehető, megnyitják majd, a Zichy Péter utca egyébként nem túlságosan forgalmas a közlés szerint.