2026. február 13. péntek
A Budakeszin kigyulladt ingatlanok oltásán dolgoznak a tűzoltók.
Nyitókép: Facebook/Budakeszi Hír

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Hatalmas lángok csaptak fel péntek reggel Budakeszin egy sorházban. Mintegy két tucatnyi embert mentettek ki, de többen bennégtek.

Hatalmas lángok csaptak fel péntek reggel Budakeszin a Zichy utcában, egy sorházban található kétszintes házban, a környékbeliek nem emlékeznek ilyen katasztrófára ott a korábbi évekből.

A tűz további épületekre terjedt tovább. Összesen a reggeli első információk szerint 22 embert mentettek ki az egyes információk szerint illegálisan működtetett munkásszállóról, többeket súlyos állapotban hoztak ki, négyen a mentőszolgálat közlése szerint életveszélyes állapotban voltak. Később azt közölték, a brutális tűzben hárman biztosan a halálukat lelték.

Győri Ottília az InfoRádióban elmondta, éjjel 2.16-kor kapták a riasztást, minden erőt a helyszínre vezényeltek, a Zichy utca 40–42. alatt történt a katasztrófa (korábbi Sport hotel), de nem terjedt tovább a tűz, így is rengeteg a sérült, 3 halotton kívül 27 sérült van, az ingatlant a tulajdonos hasznosította, de ennek részleteiről később adnak tájékoztatást, várhatóan a rendőrség részéről.

Senki nem maradt kint az utcán, mindenki kapott segítséget, a környékbeliek is összefogtak, panziós elhelyezésre is lehetőség van, illetve a közterület-felügyelet a forgalom terelésében segít.

Sokak okiratai is elégtek, ennek pótlása is megkezdődött.

„Nagyon megrázta a települést, ami történt, minden segítséget köszönünk” – mondta.

Gázpalack robbant, a beszakadt födém alatt voltak a halottak

Maga a tűzvizsgálati jelentés még készül, de egy gázpalack felrobbant, kettőt ezt követően kivittek az épületből a katasztrófavédelem közlése szerint.

Mint Csámpai Attila Pest vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, a beszakadt födém alatt találták meg a három halottat.

A vizsgálat hosszan eltart majd, rengeteg a rom az épületben, az épületet összesen 47 embernek kellett elhagynia.

Magát az utcát le kellett zárni, de ahogy szabaddá tehető, megnyitják majd, a Zichy Péter utca egyébként nem túlságosan forgalmas a közlés szerint.

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak

tűz

budakeszi

munkásszálló

Budakeszi polgármestere is megszólalt a katasztrófáról, a beszakadt födém alatt voltak a halottak, gázpalack is robbant

Hatalmas lángok csaptak fel péntek reggel Budakeszin egy sorházban, valószínűleg egy illegális munkásszállón. Mintegy kéttucatnyi embert mentettek ki, de többen bennégtek. Három halottat találtak a romok alatt, és a mentők is elláttak négy életveszélyes, három súlyos és tizenöt könnyebb sérültet.
 

Tömegszerencsétlenség Budakeszin, három halálos áldozat – fotók, videó

Négy életveszélyes, három súlyos sérült Budakeszin

Óriási lángokkal égett egy kétszintes ház, menekítették az embereket Budakeszin

Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat

Kevesebb mint két hónap maradt a parlamenti választásokig, és a kormány látványosan tesz annak érdekében, hogy a lakosság konjunktúraérzete, fogyasztói bizalma erősödjön. Ezen gazdaságpolitikai intézkedések nagy része először éppen ezekben a februári napokban érezteti a hatását (14. havi nyugdíj első heti összegének kiutalása, a fegyverpénz kifizetése, családi adókedvezmény további növelése, 2 gyerekes szja-mentesség elindítása), csak az év második hónapjában több mint ezer milliárd forintot hagyva pluszban az érintetteknél. Ez már közel van ahhoz az összeghez, mint amit 2022-ben a kormány kiszórt a választások előtt. Érdekes lesz látni, hogy Orbán Viktor a holnap délelőtt esedékes évértékelőjén tovább emeli-e a tétet a gazdaságpolitikai intézkedések tekintetében.

Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?

A magyar szőlőtermesztés történetének egyik legsúlyosabb válsága bontakozik ki a szemünk előtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

