Infostart.hu
2026. február 13. péntek
Rendõrök járõröznek a budapesti Mûegyetem rakparton 2020. április 8-án. A koronavírus-járvány miatt kijárási korlátozást vezettek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között. Ebben a két hétben az otthonokat, a lakóhelyeket csak munkavégzés vagy az alapvetõ szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. Az élelmiszerboltokat, drogériákat, patikákat 9 és 12 óra között kizárólag a 65 év felettiek látogathatják. A rendõrség a közterületeken megnyugtató, segítõ, empatikus és lojális intézkedésekkel sarkallja a lakosságot a kijárási korlátozás betartására.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Ellepik Budapestet a rendőrök vasárnap estig

Infostart / MTI

A „kitörés napja” kapcsán a rendőrség több napon át emelt létszámmal biztosítja a közterületek rendjét, illetve Budapest rendőrfőkapitánya vasárnap 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

Annak érdekében, hogy a 2023-as antifasiszta támadássorozat ne ismétlődhessen meg, a rendőrség együttműködik a hazai és külföldi titkosszolgálatokkal is – tartalmazza a közlemény.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a jogszabályi keretek között mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez, véleménynyilvánításhoz való jogot, amíg az nem valósít meg szabálysértést vagy bűncselekményt.

„Nem engedjük, hogy szélsőséges csoportok bárkit megtámadjanak!” – fogalmaztak.

A tájékoztatás szerint a BRFK összegyűjtötte a gyűlések részvevői számára a legfontosabb tudnivalókat. Az a kérésük, hogy minden résztvevő kövesse a gyűlés rendezőinek, szervezőinek utasításait. Az arcát még egészségügyi maszkkal se takarja el, ne tartson magánál kést, botot, gázspray-t, pirotechnikai terméket, vagy más, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt és véleményét békésen nyilvánítsa ki - sorolták.

Ha valakinek kérdése van vagy segítségre szorul, forduljon a rendezőkhöz, illetve a biztosításban részt vevő rendőrökhöz! – olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Belföld    Ellepik Budapestet a rendőrök vasárnap estig

