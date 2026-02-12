Elhunyt a kupagyőztes Pardavi Károly

Pardavi Károly 1967-ben kezdte pályafutását a győri egyesületben, ahol 1975-ben mutatkozott be az élvonalban. A védő 1982-ig összesen 113 bajnoki mérkőzésen lépett pályára győri színekben, és három gólt szerzett.

Tagja volt a Verebes József irányította, 1981/82-es szezonban bajnoki címet nyerő együttesnek, korábban, 1979-ben pedig Magyar Népköztársasági Kupát nyert az ETO-val. Győri pályafutása alatt minden versenysorozatot figyelembe véve

198 alkalommal szerepelt a csapatban.

A labdarúgó 1982-ben a Siófoki Bányászhoz igazolt, ahol 1984-ben újabb kupagyőzelmet ünnepelhetett, miután a másodosztályú csapattal elnyerték a magyar kupát.

Pardavi Károlyt Siófokon érte a halál - írja a kisalfold.hu.