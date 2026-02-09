ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.84
usd:
318.73
bux:
0
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Lászka Béla, 82 éves volt

Infostart

Életének 82. évében elhunyt Lászka Béla, Heves város és Heves vármegye sportéletének egyik meghatározó alakja. A kiváló testnevelő, edző és sportvezető 2026. január 30-án távozott az élők sorából.

Lászka Béla munkássága negyven éven átívelő pedagógusi és szakmai pályafutást ölelt fel. Életének jelentős részét Hevesen töltötte, ahol a sporttagozatos oktatás és a diáksport alapjainak megteremtésében vállalt oroszlánrészt. Tanítványai a Diákolimpia országos döntőiben elért sikereikkel tették ismertté a várost, emellett generációk nőttek fel a kezei alatt a Hevesi SE kézilabda-utánpótlásában is.

Kovács Gyula, a Hevesi SE elnöke méltatásában kiemelte: Lászka Béla olyan pedagógus és sportvezető volt, akire nemcsak szakmai tudása, hanem emberi tartása és szigorú, de igazságos nevelési elvei miatt is felnéztek a helybéliek. Nyugdíjba vonulása után, 2006-tól Egerben élt, ahol egykori tanítványai még évtizedekkel később is tisztelettel köszöntötték az utcán.

Felesége annyit mondott a heol.hu-nak, hogy „nem betegeskedett, de az utóbbi időkben már nem volt olyan aktív és érdeklődő, mint korábban. Aztán január 30-án reggel már nem ébredt fel. Szépen, csendben elaludt, a kis lelke elfáradt”.

Lászka Bélát öt unokája, két fia és felesége gyászolja. Búcsúztatására 2026. február 10-én, kedden 12 órakor kerül sor az egri Lajosvárosi temetőben.

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Lászka Béla, 82 éves volt

gyász

eger

testnevelés

lászka béla

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtört a jég a nagy európai-amerikai bankháborúban, három nagybank állt a fordulat élére

Megtört a jég a nagy európai-amerikai bankháborúban, három nagybank állt a fordulat élére

Másfél évtizeden át az európai bankok látványosan lemaradtak amerikai versenytársaiktól: miközben a tengerentúli pénzintézetek agresszíven növelték mérlegfőösszegüket és tőzsdei értéküket, az európai hitelintézetek visszafogta a gyenge gazdasági növekedés, a szigorúbb szabályozás és a fokozódó geopolitikai feszültség. Most azonban fordulni látszik a trend - írja a Financial Times, három bank terjeszkedését, fejlesztéseit helyezve a fókuszba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási csata a Super Bowl-on: a remekelő védelem döntött, történelmi győzelmet aratott a Seahawks

Óriási csata a Super Bowl-on: a remekelő védelem döntött, történelmi győzelmet aratott a Seahawks

A Seattle Seahawks lenyűgöző védekezéssel győzte le a New England Patriotst, és megszerezte második Super Bowl-győzelmét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK vows to 'rapidly engage' with China as Hong Kong court sentences Jimmy Lai to 20 years

UK vows to 'rapidly engage' with China as Hong Kong court sentences Jimmy Lai to 20 years

Jimmy Lai, a British citizen, was sentenced for offences under the controversial national security law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 07:41
Könnyedén áttelel a szőlőkabóca – Nem áll le a szőlőpusztulás, egy borvidék a legrosszabbra készül
2026. február 9. 07:29
Bringások álma válik valóra a Velencei-tónál – képek
×
×
×
×