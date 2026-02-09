Elhunyt Lászka Béla, 82 éves volt

Lászka Béla munkássága negyven éven átívelő pedagógusi és szakmai pályafutást ölelt fel. Életének jelentős részét Hevesen töltötte, ahol a sporttagozatos oktatás és a diáksport alapjainak megteremtésében vállalt oroszlánrészt. Tanítványai a Diákolimpia országos döntőiben elért sikereikkel tették ismertté a várost, emellett generációk nőttek fel a kezei alatt a Hevesi SE kézilabda-utánpótlásában is.

Kovács Gyula, a Hevesi SE elnöke méltatásában kiemelte: Lászka Béla olyan pedagógus és sportvezető volt, akire nemcsak szakmai tudása, hanem emberi tartása és szigorú, de igazságos nevelési elvei miatt is felnéztek a helybéliek. Nyugdíjba vonulása után, 2006-tól Egerben élt, ahol egykori tanítványai még évtizedekkel később is tisztelettel köszöntötték az utcán.

Felesége annyit mondott a heol.hu-nak, hogy „nem betegeskedett, de az utóbbi időkben már nem volt olyan aktív és érdeklődő, mint korábban. Aztán január 30-án reggel már nem ébredt fel. Szépen, csendben elaludt, a kis lelke elfáradt”.

Lászka Bélát öt unokája, két fia és felesége gyászolja. Búcsúztatására 2026. február 10-én, kedden 12 órakor kerül sor az egri Lajosvárosi temetőben.