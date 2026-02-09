ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Elfogták a banki csalókat – videó

Infostart

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai elfogták azokat a csalókat, akik banki alkalmazottnak adták ki magukat a telefon végén.

Egy gödöllői asszony telefonját február 3-án, délután csörgették meg. A vonal másik végén egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő jelentkezett. Azt állította, hogy az asszony számlájáról valaki jogtalanul próbált meg 6,5 millió forintot leemelni.

A hitelesség látszatát keltve a sértettet ezután „átkapcsolták” egy másik „munkatárshoz”, aki már arról beszélt, hogy belső vizsgálat folyik, mert valaki más is kísérletet tett a nő számlájának megcsapolására.

A telefonálók azt állították, hogy szükség van az asszony segítségére egy állítólagos pénzmosási vagy csalási ügy felderítéséhez. A férfi többször nyomatékosan kérte a sértettet, hogy a beszélgetésről senkinek – még családtagjainak se – tegyen említést.

A jóhiszemű, megrémült nőt rövid időn belül, több különböző számról is felhívták, hogy még jobban összezavarják, majd arra utasították, hogy a „veszélyben lévő” 6,5 millió forintot utalja át egy általuk megjelölt, biztonságosnak tartott számlára.

Az asszony sajnos ennek eleget tett.

Az elkövetők azonban itt nem álltak meg: arra bíztatták, hogy utazzon el egy fővárosi pénzintézetbe, és vegyen fel 11 millió forintot, amelyet – elmondásuk szerint – a bank munkatársai megjelölnek, és a belső nyomozás során felhasználnak. Az idős nő ekkor már gyanút fogott, és értesítette a rendőrséget.

A rendőrségi videó az alábbi linken elérhető: https://youtube.com/shorts/CMvUG6bx7Q4?feature=share

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és a sértettel együtt becserkészték a csalókat. Amíg a bűnözők az asszonynak folyamatosan adták az instrukciókat, a rendőrök megszervezték a rajtaütést.

Az asszony február 5-én délelőtt látszólag úgy tett, ahogyan az állítólagos banki alkalmazottak javasolták. Azt mondta nekik, hogy levette a 11 millió forintot, majd a megjelölt helyen várakozott, hogy átadja. Amikor a csalók megjelentek, hogy átvegyék a várt zsákmányt, a nyomozók elfogták őket.

A pénzért két ukrán nő ment el, társukat még keresik a rendőrök.

A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalták a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A 39 és a 19 éves elkövető letartóztatását kezdeményezték, és azt a bíróság el is rendelte.

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet:

· Ha banki ügyintézőnek vagy rendőrnek mondja magát valaki a telefonban, és gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal szakítsa meg a hívást!

· Bankja hivatalos telefonszámán érdeklődjön, valóban fennáll-e bármilyen probléma!

· Senki ne adja meg bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát!

· Ne töltsön le semmilyen programot a hívó fél kérésére, és ne adjon át pénzt ismeretlennek!

Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről további információ található a www.kiberpajzs.hu oldalon.

