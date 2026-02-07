ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Napok óta nem látták az idős férfit, a legrosszabb következett be

Infostart / MTI

Meghalt egy idős férfi egy ház kigyulladt pincéjében Pusztaszabolcson – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője szombaton az MTI-vel.

Dóka Imre tájékoztatása szerint szombat délelőtt érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez arról, hogy korábban tűz volt egy családi ház pincéjében Pusztaszabolcson, a Mátyás király utcában, az ingatlan lakóját pedig napok óta nem látták.

A férfit a pincében lévő, vegyes tüzelésű kazán előtt találta meg egy hozzátartozója, de már nem lehetett segíteni rajta.

A kazán közvetlen közelében bekészített tüzelőanyagok égésnyomai voltak. Nem zárható ki, hogy a tüzet korábban a kazánból kipattanó szikra okozta, de a tűz pontos keletkezési okát és az eset körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja – tette hozzá a helyettes szóvivő.

A tűzoltó őrnagy fontosnak nevezte, hogy éghető anyagot ne tároljuk a tüzelőberendezés közvetlen közelében, továbbá használjunk szikrafogót és füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet vagy épségben kimenekülni az épületből.

Kezdőlap    Belföld    Napok óta nem látták az idős férfit, a legrosszabb következett be

halál

tűz

katasztrófavédelem

pince

pusztaszabolcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!

Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!
Újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezen a szombaton Szombathelyen. Az esemény fő szónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt. „Szombathelyet rommá lőtték a második világháborúban. Itt mindenki tudja: Soha többé háborút!” – mondta, majd a fiatalokhoz szólt: „Vegyétek komolyan magatokat! A kamu lázadás semmi. Lázadni a magyar kormány ellen? Az nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen! Onnan fenyegetnek minket!” A 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. Ekkor fogunk dönteni arról, hogy megyünk-e a háborúba – tette hozzá. Orbán Viktor az is bejelentette: két hét múlva Washingtonba utazik a Béketanács ülésére.
 

Orbán Viktor: ebből legyen elég!

A Tisza Párt bemutatta 240 oldalas programját

A Tisza Párt bemutatta 240 oldalas programját

Magyar Péter szombaton ismertette a párt 240 oldalas választási programját, amelyet – mint mondta – több mint ezer szakértő bevonásával állítottak össze. A Működő és emberséges Magyarország alapjai című dokumentumban a Tisza gazdasági növekedést, igazságosabb adózást, az egészségügy és az oktatás rendbetételét, valamint az ellopott közvagyon visszaszerzését ígéri.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Tisza Párt gazdasági programja!

Itt a Tisza Párt gazdasági programja!

Szombat délután Magyar Péter és a Tisza Párt szakértői közösen mutatták be a párt választási programját. A jelenlegi ellenzéki párt többek között azt ígéri, hogy amennyiben április 12-én bizalmat kap a szavazóktól, akkor „hazahozza” az uniós forrásokat, melyeket a gazdaság fejlesztésére és a magyar vállalkozások támogatására fordít, illetve társadalmi párbeszédet kezd az euró bevezetéséről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tovább gyűrűzik az orosz pénzbotrány: 100 milliárdos trükkre derült fény

Tovább gyűrűzik az orosz pénzbotrány: 100 milliárdos trükkre derült fény

A nyugati korlátozások dacára dinamikusan bővül az A7 orosz pénzügyi társaság.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

The Ukrainian leader says difficult issues remain, as Russia carries out further strikes on energy facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 14:02
A Tisza Párt bemutatta 240 oldalas programját
2026. február 7. 13:44
Szijjártó Péter: ezért minden egyes nap nekünk meg kell küzdeni
×
×
×
×