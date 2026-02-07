ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 7. szombat
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet Hangja elnevezésû kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Mûegyetem rakparton 2025. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter ízelítőt adott a Tisza kormányprogramjából

Infostart

Szombaton 13 órakor teszi közzé kormányprogramját a Tisza Párt, előtte azonban Magyar Péter megosztotta a közösségi oldalán a program tartalomjegyzékét.

Ebből látható, hogy kétszáz oldalnál is terjedelmesebb lesz a Működő és emberséges Magyarország című program, amelynek négy fő fejezete van – írja a hvg.hu.

Az első a gazdasági növekedésre, adócsökkentésre, rezsicsökkentésre vonatkozó terveket foglalja össze. Itt az adócsökkentés+ és rezsicsökkentés+ alfejezetcímek már jelzik, hogy a Tisza vélhetően próbál majd ráígérni a kormányra olyan területeken, amelyeken a Fidesz jelenleg támadja a Tiszát.

A második nagy fejezet a biztonság, a közigazgatás működése. Itt a Zéró tolerancia az illegális bevándorlás ellen alfejezetcím a feltűnő, itt is a Fidesz sikeres politikai termékét vinné tovább a Tisza a jelek szerint.

A Szabad és boldog ország című harmadik fejezet a társadalmi jóléttel és jólléttel foglalkozik, itt tárgyalják majd az egészségügy, a gyermekvédelem, a roma esélyegyenlőség témáit, és itt ugyancsak árulkodó a nyugdíjemelés+ alfejezetcím, amely ugyancsak azt ígéri, hogy a Tisza a Fidesznél feljebb srófolja a tétet.

A negyedik fejezet pedig a zöld ügyekkel, fenntarthatósággal, élelmiszeriparral, állatvédelemmel foglalkozik majd.

