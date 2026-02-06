ARÉNA - PODCASTOK
Surján Orsolya országos tisztifőorvos az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Surján Orsolya: a légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Még mindig a felszálló szakaszában van az influenzajárvány – mondta az országos tisztifőorvos az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt arról is, hogy a koronavírus belesimult a megszokott téli légúti kórokozók közé, de a járványban van egy nagy eltérés az influenzához képest.

Magyarországon egy közepes intenzitású influenzajárvány zajlik, tavaly ugyanebben az időszakban egy magas intenzitású járvány zajlott, ennek ellenére még mindig a felszálló ágban vagyunk. Múlt héten az előző héthez viszonyítva 28 százalékkal nőtt a megbetegedések előfordulása.

A járvány lecsengése nagyban függ a lakosság aktivitásától és „szófogadásától”, vagyis hogy hogyan alkalmazkodnak ehhez a betegséghez, betartják-e azokat a szabályokat, amelyeket a szakemberek javasolnak, vagy mindenki akár a betegsége alatt is jön-megy, közlekedik. Emellett természetesen függ az időjárástól is – mondta az InfoRádióban Surján Orsolya országos tisztifőorvos.

„Már Magyarországon is megjelent az új, A3-as típusba tartozó K szubklád, az influenza A vírusok között most ez dominál. A légúti tünetek miatt kórházba kerülteknél az influenza vírusa a leggyakoribb, de nem kiugró mértékben, tehát ugyanolyan arányban fordul elő az influenza a kórházakban, mint egyébként a lakosság körében. A két éven aluliak esetében az RSV vírus teszi leginkább szükségessé a kórházi ellátást. Körülbelül idén is annyi beteg kerül kórházba, mint más években, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy most egy súlyosabb megbetegedést okozó járványunk lenne” – értékelt.

Az influenza szempontjából kockázati csoportnak a 60 éven felüliek, illetve a bármely korsztályba tartozó krónikus betegek számítanak, számukra biztosított is a térítésmentes oltás. Ám az idősebbek köréből mindig kevesebben lesznek aktív fertőzöttek,

a betegek 75 százaléka 35 év alatti, és körülbelül a fele 15 év alatti.

Ők azok, akik sokat mozognak, sokat vannak közösségben, és hajlamosak kevésbé vigyázni magukra, illetve ők még viszonylag kevesebb kórokozóval találkoztak – jegyezte meg Surján Orsolya.

Beszélt arról is, hogy idén sokkal nagyobb volt az oltakozási kedv, emiatt történt az, hogy január második hetében egy újabb adag oltóanyagot szállítottak ki a háziorvosokhoz.

Surján Orsolya elmondása szerint a koronavírus továbbra is terjed, de a mostani légúti szezonban már teljesen belesimult a többi légúti kórokozó közé. Annyi különbség van, hogy

a Covid felfutása mindig jóval hamarabb, egy-két hónappal az influenza előtt kezdődik a felfutása,

vagyis mire az influenza beindul, a Covid már lecsengőben van. Most azt látni, hogy egy tartósan alacsony szinten van jelen. Az új koronavírus-variáns egyébként úgy viselkedik, ami az omikron óta jellemző, vagyis viszonylag könnyen fertőz, de nem okoz súlyosabb megbetegedést.

A Covid-előrejelző rendszer fontos része lett a szennyvízadatok elemzése. A módszer alapja, hogy a kórokozók zöme már azelőtt kimutatható a szervezetünkből, hogy tüneteket okozna.

„Ezeket a kórokozókat ürítjük a különböző testváladékainkkal, így kerülnek bele a szennyvízbe. A különböző kórokozók eltérő mértékben választódnak ki, ezért mindegyiknél meg kell találni azt a módszertant, amivel jól és biztonságosan ki tudjuk mutatni. Nagyon változékony a koronavírus. Volt, hogy azt láttuk a betegadatokból, hogy már nagyon szépen mennek fel az esetszámok, viszont a szennyvízben igazából nem volt kimutatható, amiből arra következtettünk, hogy valami módszertani ok miatt nem látjuk a szennyvízadatokban azt, amit egyébként látnunk kellene. Tehát a módszertannal folyamatosan foglalkozni kell a kollégáknak, és ha az jó, akkor a sokéves tapasztalat szerint kicsit előrébb látunk a szennyvízadatokból” – mondta az országos tisztifőorvos.

