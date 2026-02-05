Még tovább durvul az influenzajárvány – itt terjed most legjobban a vírus

Légúti fertőzés tüneteivel január 26. és február 1. között 286 900 ember kereste fel orvosát. Azt írták: az ötödik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók közül 47,5 százalék volt gyerek, 27,3 százalék 15-34 éves fiatal felnőtt, 19 százalékuk a 35-59 évesek, míg 6,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az 5. héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében.

Az ötödik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnyolc jelentés érkezett; öt bölcsőde, kilenc óvoda, tizenegy általános iskola és három idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 266-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 34-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

A szennyvízvizsgálatok alapján az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban emelkedik. Az 5. naptári héten 17 ellátási terület (Békéscsaba, Budapest Dél-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep, Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintája, Eger, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg) esetében volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége.

A szennyvízvizsgálati eredmények alapján az Influenza A fertőzésszámok további emelkedése várható a következő időszakban.

Koronavírus

Az év 5. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben. Az NNGYK adatai szerint az év 5. hetében 20 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Egerben és Veszprémben, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.