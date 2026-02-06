Mesterterv: drámai végjáték jön – így áll most a Fidesz és a Tisza versenye

A Mesterterv legfrissebb adása a Partizánon bemutatott Adatpont című műsor módszertanát és politikai értelmezési keretét vizsgálta. A beszélgetés fókuszában azok az esélybecslések álltak, amelyek a Tisza Párt választási győzelmét – akár kétharmados többségét – valószínűsítik. Az adás részletesen elemezte a közvélemény-kutatási mintaválasztás és súlyozás kérdéseit, különös tekintettel arra, hogy az alkalmazott adatbázis döntően Tisza-előnyt mérő intézetek eredményeire épült.

Terítékre került az „esélyességmenedzsment” mint kampánytechnika, valamint a közvélemény-kutatások narratívaformáló szerepe a választási időszakban. A műsor foglalkozott a Medián által közölt, kiemelkedően magas részvételi előrejelzésekkel és azok módszertani implikációival. Elemezték Török Gábor eltérő időpontokban megfogalmazott értelmezéseit, valamint a politikai elemzői szerepfelfogásának változását is.