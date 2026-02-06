ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 6. péntek
Egy üveg étkezési olaj.
Nyitókép: GettyImages/Javier Zayas Photography

Egészséges keleti élelmiszert hívott vissza a fogyasztóvédelem

Infostart / MTI

Az Indiából importált növényi olaj olyan, az előállításából eredő összetevőt tartalmaz, ami a szervezetbe kerülve rákkeltő hatású lehet.

Határértéket meghaladó glicidil-észterek jelenléte miatt a forgalmazó Discovery Bliss Trade Kft. visszahívta a forgalomból az Indiából származó 1 literes kiszerelésű finomított rizskorpaolaj terméket – tájékoztatott pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az intézkedés az indiai AWL Agri Business 1 liter kiszerelésű, 2025. május 5-i gyártási idővel és 2027. június 6-i minőségmegőrzési idővel rendelkező termékeket érinti.

A tájékoztatás szerint a termék Magyarországra egy holland importőrön (Caribecom Trading BV) keresztül érkezett. A hatóság az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján kezdett vizsgálatot, és haladéktalanul felvette a kapcsolatot a magyarországi forgalmazóval.

A vállalkozás megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel visszahívásáról a fogyasztóktól, a hatóság pedig nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) – közölték.

A hatóság kéri, hogy aki ezekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja fel.

Megjegyezték: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződő glicidil-észterek a szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak.

