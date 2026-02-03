Havazás, ónos eső – a legrosszabb arcát mutatja a tél

Keleten egyes körzetekben rövid időre kisüthet a nap, majd napközben ott is beborul az ég. Az északkelet felé haladó csapadékzóna erősödik, amelyből északon, északkeleten havazás, főként a Dél-Dunántúlon és középső megyékben ónos eső, fagyott eső valószínű, ezt dél felől egyre nagyobb területen eső válthatja. Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz. A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.