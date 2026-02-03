ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai elõrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esõre.
Nyitókép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA

Havazás, ónos eső – a legrosszabb arcát mutatja a tél

Egy meleg front hatására havazás, ónos eső, majd később eső hullik majd országszerte.

Keleten egyes körzetekben rövid időre kisüthet a nap, majd napközben ott is beborul az ég. Az északkelet felé haladó csapadékzóna erősödik, amelyből északon, északkeleten havazás, főként a Dél-Dunántúlon és középső megyékben ónos eső, fagyott eső valószínű, ezt dél felől egyre nagyobb területen eső válthatja. Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz. A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul.

