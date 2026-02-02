Rejtély, hogy került a zöld Suzuki a csatornába

Vasárnap hajnali négy óra előtt egy perccel érkezett a riasztás: egy Suzuki sodródott le az 51-es főútról Dunaharasztinál, és egyenesen a Duna–Tisza-csatornába zuhant – írta a szeretlekmagyarorszag.hu a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület posztja alapján.

Az önkéntesek a szigetszentmiklósi tűzoltósággal együtt vonultak a helyszínre.

Kiérkezéskor azt látták, hogy a Suzuki már a csatornában van, a sofőr pedig elhagyta a járművet. A vízbe borult autót végül egy autómentő emelte ki.

A beavatkozó tűzoltók hangsúlyozták, nem az ő feladatuk a körülmények vizsgálata, és mindenkit óva intettek az elhamarkodott ítélkezéstől – majd hozzáteszik: a lényeg, hogy személyi sérülés nélkül végződött az eset.

Az 51-es főút ezen szakasza hírhedt a baleseteiről. A Duna–Tisza-csatorna több helyen is közvetlenül az út mellett fut, ami egy lesodródásos balesetnél azonnali életveszélyt jelent.