Irán rakétacsapást indított Izrael ellen

A támadás az első közvetlen iráni rakétacsapás Izrael ellen az áprilisi tűzszünet óta.
Iran launched missiles toward northern Israel tonight, with the Israeli military reporting four missiles were fired and intercepted by air defenses. The attack marks the first direct Iranian missile strike on Israel since the April ceasefire. #Iran pic.twitter.com/JWpBYDyMCt— NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) June 7, 2026
A X-en az OSINTdefenderen azt írják, hogy két KC-135R Stratotanker és egy KC-46A Pegasus készül felszállni Tel-Avivban, Izraelben, a Ben Gurion Nemzetközi Repülőtérről, miután Irán ballisztikus rakétákat indított.