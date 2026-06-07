Irán rakétacsapást indított Izrael ellen

A 100 kvintillió pengőtől a mínusz 37 dolláros olajig, avagy a gazdaságtörténet legfurcsább számai

A közgazdaságtan legizgalmasabb számai nem a tankönyvek lábjegyzeteiben élnek. Nem is steril grafikonokon vagy Excel-táblák mélyén. A legemlékezetesebb gazdasági számok többnyire akkor születnek, amikor a gazdaság a feje tetejére áll. Amikor a pénz már nem működik pénzként; amikor egy bank nagyobbra nő, mint az egész ország; amikor az olaj ára negatív lesz; vagy amikor a befektető azért fizet, hogy kölcsönadhassa a pénzét.