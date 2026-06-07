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Izrael légvédelmi rendszerei elfognak egy lövedéket Észak-Izrael felett Felsõ-Galileából fotózva 2026. április 1-jén. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy jelentõs mértékben fokozza hadmûveleteit Libanonban az Iránbarát libanoni síita szervezet, a Hezbollah ellen, miután a szervezet rakétatámadásokkal válaszolt az Irán ellen indított közös amerikai-izraeli légicsapásokra.
Nyitókép: MTI/EPA/Atef Szafadi

Irán rakétacsapást indított Izrael ellen

Infostart / MTI

Irán négy rakétát indított Izrael ellen vasárnap este, az izraeli légvédelem sikeresen elfogta őket. Izraelben a polgári védelem bejelentette, hogy hétfőn nem lesz tanítás.

A támadás az első közvetlen iráni rakétacsapás Izrael ellen az áprilisi tűzszünet óta.

A X-en az OSINTdefenderen azt írják, hogy két KC-135R Stratotanker és egy KC-46A Pegasus készül felszállni Tel-Avivban, Izraelben, a Ben Gurion Nemzetközi Repülőtérről, miután Irán ballisztikus rakétákat indított.

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