Antonelli az új király

A 19 éves versenyzőnek ez volt pályafutása ötödik futamgyőzelme, mindegyiket idén aratta, ugyanis a legutóbbi öt F1-es viadalon ő volt a győztes.

A rajt-cél diadalt ünneplő Antonelli mögött - akárcsak legutóbb Kanadában - a hercegségben is a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull autóját kormányzó francia Isack Hadjar állhatott fel.

Monte-Carlo, 2026. június 7. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje ünnepel, miután megnyerte a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíját a monte-carlói utcai pályán 2026. június 7-én. A világbajnoki pontversenyt vezetõ Antonelli rajt-cél gyõzelmet aratott. MTI/EPA/Sebastien Nogier

Az összetettben eddig második George Russell, Antonelli brit csapattársa csak a 14. helyen zárt, így egymás után másodszor sem tudott pontot szerezni, így Hamilton megelőzte őt a pontversenyben.

A verseny

A rajtnál Antonelli jól jött el, a második sorból induló két Ferrarinak pedig ki kellett kerülnie a második pozícióból startoló Max Verstappent, akinek az autója nem tudott elrugaszkodni a piros lámpák kialvásának pillanatában. A négyszeres világbajnok végül elindult, de az első kör végén a boxba hajtott és fel is adta a futamot.

Az élen Antonelli száguldott, mögötte Hamilton és a másik ferraris Charles Leclerc volt a sorrend, negyedikként Hadjar, ötödikként pedig Russell haladt.

A Mercedes ifjú olasz pilótája kiválóan tartotta a vezető pozíciót, húsz kör után már tíz másodperc felett volt az előnye az üldözőivel szemben, közben a műszaki gondokkal küzdő Hadjart Russell szorongatta a negyedik helyért. A 29. körben Hamilton a boxba hajtott kerékcserére, három körrel később pedig Russell is így tett. Hadjar rövidesen szintén friss abroncsokat kapott, de csak a Mercedes brit versenyzője mögé tudott visszatérni a pályára.

A versenybíróság öt másodperces időbüntetést szabott ki Hamiltonra,

mert a Ferrari brit pilótája átlépte a sebességhatárt a boxutcában, Leclerc pedig a 36. körben állt ki kerékcserére, s valamivel több mint 12 másodperces hátrányban volt Hamiltonnal szemben, amikor visszahajtott a pályára.

Antonelli a biztos vezetés és a hatalmas előny birtokában a 37. körben kapott friss abroncsokat, s gond nélkül állt vissza az élre, nagyjából 13 másodperccel megelőzve a másodikként száguldó Hamiltont, akit ugyancsak 13 másodperces lemaradással Leclerc követett. Közben kiderült, hogy Russell is gyorsan hajtott a boxutcában, így ő is büntetést kapott a zsűritől.

Baleset

A 60. körben Lance Stroll (Aston Martin) a falnak ütközött, emiatt a pályára hajtott a biztonsági autó, ekkor szinte az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére. A boxutcában Hadjar megelőzte Russellt, így visszajött negyediknek, majd az újraindítás pillanatában Leclerc a célegyenesre fordító kanyarban az autójának orrával a gumifalba csúszott. Előbb újabb Safety Car, majd pedig piros zászlós megszakítás következett, az ominózus kanyarban ugyanis feljött az aszfaltborítás, ez pedig nem tette lehetővé a további körözést.

A szervezők mintegy fél óra alatt tudták ismét versenyzésre alkalmassá tenni a pályát - igaz, a talaj továbbra is töredezett maradt -, az új rajt után viszont már csak nyolc kör volt hátra a viadalból. Az ismételten álló helyzetű startot Hadjar rosszul kapta el és két pozíciót veszített - Russell és Gasly is megelőzte -, előbbi pedig feltartotta a mezőny maradékát, hogy csapattársának csak Hamiltonra kelljen figyelnie. Russellnek egy körrel később le kellett töltenie a korábban kapott, boxutca-áthajtásos büntetését, emiatt a 14. helyre esett vissza, Antonelli újabb győzelmét ugyanakkor ezt követően már nem veszélyeztette semmi. Piastri a hajrában még igyekezett Hadjar elé kerülni, de ez nem sikerült, így a francia állhatott fel a dobogóra, mivel Gasly időbüntetése miatt hátrébb csúszott.