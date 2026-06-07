ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a mezõny élén a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíján a monte-carlói utcai pályán 2026. június 7-én.
Nyitókép: Sebastien Nogier

Antonelli az új király

Infostart / MTI

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíjat vasárnap Monte-Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét.

A 19 éves versenyzőnek ez volt pályafutása ötödik futamgyőzelme, mindegyiket idén aratta, ugyanis a legutóbbi öt F1-es viadalon ő volt a győztes.

A rajt-cél diadalt ünneplő Antonelli mögött - akárcsak legutóbb Kanadában - a hercegségben is a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull autóját kormányzó francia Isack Hadjar állhatott fel.

Monte-Carlo, 2026. június 7. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje ünnepel, miután megnyerte a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíját a monte-carlói utcai pályán 2026. június 7-én. A világbajnoki pontversenyt vezetõ Antonelli rajt-cél gyõzelmet aratott. MTI/EPA/Sebastien Nogier
Monte-Carlo, 2026. június 7. Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje ünnepel, miután megnyerte a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Monacói Nagydíját a monte-carlói utcai pályán 2026. június 7-én. A világbajnoki pontversenyt vezetõ Antonelli rajt-cél gyõzelmet aratott. MTI/EPA/Sebastien Nogier

Az összetettben eddig második George Russell, Antonelli brit csapattársa csak a 14. helyen zárt, így egymás után másodszor sem tudott pontot szerezni, így Hamilton megelőzte őt a pontversenyben.

A verseny

A rajtnál Antonelli jól jött el, a második sorból induló két Ferrarinak pedig ki kellett kerülnie a második pozícióból startoló Max Verstappent, akinek az autója nem tudott elrugaszkodni a piros lámpák kialvásának pillanatában. A négyszeres világbajnok végül elindult, de az első kör végén a boxba hajtott és fel is adta a futamot.

Az élen Antonelli száguldott, mögötte Hamilton és a másik ferraris Charles Leclerc volt a sorrend, negyedikként Hadjar, ötödikként pedig Russell haladt.

A Mercedes ifjú olasz pilótája kiválóan tartotta a vezető pozíciót, húsz kör után már tíz másodperc felett volt az előnye az üldözőivel szemben, közben a műszaki gondokkal küzdő Hadjart Russell szorongatta a negyedik helyért. A 29. körben Hamilton a boxba hajtott kerékcserére, három körrel később pedig Russell is így tett. Hadjar rövidesen szintén friss abroncsokat kapott, de csak a Mercedes brit versenyzője mögé tudott visszatérni a pályára.

A versenybíróság öt másodperces időbüntetést szabott ki Hamiltonra,

mert a Ferrari brit pilótája átlépte a sebességhatárt a boxutcában, Leclerc pedig a 36. körben állt ki kerékcserére, s valamivel több mint 12 másodperces hátrányban volt Hamiltonnal szemben, amikor visszahajtott a pályára.

Antonelli a biztos vezetés és a hatalmas előny birtokában a 37. körben kapott friss abroncsokat, s gond nélkül állt vissza az élre, nagyjából 13 másodperccel megelőzve a másodikként száguldó Hamiltont, akit ugyancsak 13 másodperces lemaradással Leclerc követett. Közben kiderült, hogy Russell is gyorsan hajtott a boxutcában, így ő is büntetést kapott a zsűritől.

Baleset

A 60. körben Lance Stroll (Aston Martin) a falnak ütközött, emiatt a pályára hajtott a biztonsági autó, ekkor szinte az egész mezőny a boxba hajtott kerékcserére. A boxutcában Hadjar megelőzte Russellt, így visszajött negyediknek, majd az újraindítás pillanatában Leclerc a célegyenesre fordító kanyarban az autójának orrával a gumifalba csúszott. Előbb újabb Safety Car, majd pedig piros zászlós megszakítás következett, az ominózus kanyarban ugyanis feljött az aszfaltborítás, ez pedig nem tette lehetővé a további körözést.

A szervezők mintegy fél óra alatt tudták ismét versenyzésre alkalmassá tenni a pályát - igaz, a talaj továbbra is töredezett maradt -, az új rajt után viszont már csak nyolc kör volt hátra a viadalból. Az ismételten álló helyzetű startot Hadjar rosszul kapta el és két pozíciót veszített - Russell és Gasly is megelőzte -, előbbi pedig feltartotta a mezőny maradékát, hogy csapattársának csak Hamiltonra kelljen figyelnie. Russellnek egy körrel később le kellett töltenie a korábban kapott, boxutca-áthajtásos büntetését, emiatt a 14. helyre esett vissza, Antonelli újabb győzelmét ugyanakkor ezt követően már nem veszélyeztette semmi. Piastri a hajrában még igyekezett Hadjar elé kerülni, de ez nem sikerült, így a francia állhatott fel a dobogóra, mivel Gasly időbüntetése miatt hátrébb csúszott.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Antonelli az új király

forma-1

monacói nagydíj

kimi antonelli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot kaszáltak a szoftvercégek Magyarországon, de közeleg a fordulat, ami az egész iparágat alapjaiban forgathatja fel

Nagyot kaszáltak a szoftvercégek Magyarországon, de közeleg a fordulat, ami az egész iparágat alapjaiban forgathatja fel

A legnagyobb magyarországi szoftverfejlesztő cégek 2025-ben is erős évet zártak: a hat vizsgált nagyvállalat összesen 352 milliárd forintos árbevételt ért el, ami több mint 11 százalékos növekedés az előző évhez képest. Az összesített adózott eredmény megközelítette a 19 milliárd forintot, ami 28 százalékos javulás 2024-hez képest. Bár az AI-forradalom egyelőre nem tépázta meg a hazai szoftveripar számait, a mesterséges intelligencia térnyerése – különösen a programozásban – középtávon alapjaiban forgathatja fel a hagyományos üzleti modelleket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb Antonelli-győzelem: ez kezd kényelmetlen lenni a többieknek, csak a fiatal olasz lehet a világbajnok?

Újabb Antonelli-győzelem: ez kezd kényelmetlen lenni a többieknek, csak a fiatal olasz lehet a világbajnok?

Kimi Antonelli sorozatban ötödik futamgyőzelmét aratta a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, amivel 66 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.

BBC
Business Sport Travel Science
Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Vance had blamed Henry Nowak's death on the "mass invasion of migrants" - but Lammy says it "has got nothing to do with mass migration".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 16:33
Fittyet hányt a doppingellenőrökre, vége a világsztár sprinter pályafutásának
2026. június 7. 13:44
Magánéleti gondja van a magyar válogatott hátvédnek
×
×