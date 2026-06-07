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Egy argentin fekete-fehér tegu Mato Grosso államban, Brazíliában.
Nyitókép: Wolfgang Kaehler/Getty Images

Már akkora veszélyt jelentenek az USA-ban a dél-amerikai óriásgyíkok, hogy az elpusztításukat kérik

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2002 óta közel 10 ezer teguészlelés történt az Egyesült Államokban. Ezek a gyíkok főleg tojásokat, madarakat, teknősöket, gyümölcsöket, zöldségeket és állateledelt fogyasztanak, sőt, szalmonellát is hordozhatnak, ami további veszélyt jelent a vadon élő állatokra és a mezőgazdasági terményekre.

Georgia államban azt kéri a Természeti Erőforrások Minisztériuma a lakosoktól, hogy ha tegut látnak, lőjék ki vagy ha erre nincs lehetőségük, akkor értesítsék a hatóságokat. Az argentin fekete-fehér tegu egy Dél-Amerikából származó invazív óriásgyík, ami komoly gondokat okoz az Egyesült Államok délkeleti részén, mivel egyes állatfajok tojásainak a megdézsmálásával veszélyt jelent az élővilágra, továbbá a mezőgazdaságban is nagy károkért felelős – írja a Blikk.

A teguk a kisállat-kereskedelem révén jutottak az USA területére, és a vad populációi akkor alakultak ki, amikor

néhány példány megszökött, illetve szándékosan szabadon engedték őket.

A tegu több mint egy méteresre is megnőhet, gyorsan mozog, a hideg teleket pedig hibernációs állapotban vészeli át.

Helyi beszámolók szerint 2002 óta közel 10 ezer észlelés történt az Egyesült Államokban. A teguk nappal aktívak, idejük nagy részét a földön töltik, és rendkívül változatos étrendjük van:

tojásokat, madarakat, teknősöket, gyümölcsöket, zöldségeket és állateledelt is fogyasztanak.

Mindezek miatt komoly veszélyt jelentenek az őshonos fajokra, főleg a földön fészkelő madarak, a pulykák és a teknősök nincsenek biztonságban. Ráadásul ezek a gyíkok szalmonellát is hordozhatnak, ami további veszélyt jelent a vadon élő állatokra és a mezőgazdasági terményekre.

Egy nőstény tegu évente akár 35 tojást is rakhat, vagyis gyorsan szaporodnak ezek az állatok. Szakértők szerint az intelligenciájuk és a jó alkalmazkodóképességük miatt szinte lehetetlen teljesen kiirtani őket. A helyzet mára annyira tarthatatlanná vált, hogy Floridában és Dél-Karolinában 2021-ben betiltották a tegu háziállatként való tartását, míg Georgiában 2023 vége óta már csak a regisztrált példányok tartását engedélyezik.

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Kezdőlap    Külföld    Már akkora veszélyt jelentenek az USA-ban a dél-amerikai óriásgyíkok, hogy az elpusztításukat kérik

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