Donáth Anna nem érti

Donáth Anna 2024 júliusában mondott le a Momentum elnöki tisztségéről, miután a párt az akkori európai parlamenti választáson nem szerzett mandátumot, miközben a Magyar Péter vezette Tisza Párt megközelítőleg harmincszázalékos eredményt ért el. A politikus ezt követően háttérbe lépett; jelenleg a civil szférában dolgozik oktatási projekteken, valamint nemzetközi emberi jogi szervezetek brüsszeli érdekérvényesítését segíti. Elmondása szerint távolmaradásának személyes oka is van, mivel elsősorban három és fél éves gyermekére kíván fókuszálni – foglalta össze az interjút a 24.hu.

Szorongás a kétharmados felhatalmazás után

A volt pártelnök a választási eredményeket egy hosszabb társadalmi-politikai folyamat lezárásaként értékelte, amelyet utólag lehet majd rendszerváltásnak nevezni. Közölte: bár a választások másnapján érezhető volt a lakossági felszabadultság, benne mégis szorongást keltett a kialakult hatalmi struktúra. Véleménye szerint nem előremutató, ha az új vezetés tagadja az árnyalt politikai gondolkodást, és a választói frusztrációra, valamint a dühre épít.

„A NER is valahogy így kezdődött”

– fogalmazott Donáth Anna, párhuzamot vonva a jelenlegi folyamatok és a korábbi kormányzati rendszer kiépülése között. Hozzátette, a közéletből hiányolja az árnyaltságot, és veszélyesnek tartja a politikai közösségek fekete-fehér, polarizált gondolkodását, amelyet a globális Trump-jelenséggel hozott összefüggésbe. Úgy vélte, a Tisza-kormány összetételéből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a szakmai felkészültség és az ígéretek megvalósulása csak évek múltán lesz mérhető.

A Tisza Párt és a Momentum szervezeti különbségei

Az interjúban Donáth Anna kitért a két politikai formáció közötti strukturális különbségekre is. Rámutatott, hogy míg a Momentum egy alulról szerveződő, baráti társaságból kialakult közösségként működött – tudatosan kerülve az egyszemélyi vezetést –, addig a Tisza Párt kifejezetten Magyar Péter személye köré épült fel.

Az időzítésbeli különbségeket elemezve kifejtette, hogy a Momentum a hatalmi rendszer stabil időszakában jelent meg, amikor a választók még bizalmatlanabbak voltak a kívülről érkező kezdeményezésekkel szemben. Ezzel szemben Magyar Péter a rendszeren belülről érkezett, és a belső működési mechanizmusok ismerete az előnyére vált a megfelelő politikai időpillanatban.

A jövőbeni politikai szerepvállalását firtató kérdésre Donáth Anna kijelentette, hogy

jelenleg sem mentális, sem fizikai kapacitása nincs a pártépítéshez,

így nem tervez tisztséget vállalni. Meglátása szerint a Momentum helyi szintű közösségei továbbra is léteznek az országban, a szervezet jövője pedig azon múlik, hogy ki lesz képes a jelenleg töredezett mozgalmat újra egységbe szervezni.