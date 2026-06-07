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Kínai lélegeztetőgép a Covid-járvány idején az egyik budapesti kórházban.
Nyitókép: Infostart

Milliárdok mentek el a százmilliárdokért vett lélegeztetőgépekre

Infostart

Több mint 2,3 milliárd forintot költöttek eddig a koronavírus-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek raktározására – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium az RTL Híradóval.

Az előző kormányzat 2020-ban mintegy 17 ezer darab ilyen készüléket vásárolt megközelítőleg 300 milliárd forintos keretösszegből, 28 közvetítővállalat bevonásával.

A beszerzett eszközök jelentős részét a hazai egészségügyi ellátórendszerben sosem használták fel, legalább 12 ezer berendezés jelenleg is raktárakban áll.

A milliárdos fenntartási költségek és a beszerzés körülményei miatt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter átfogó vizsgálatot indított az ügyben – tudta meg az RTL Híradója.

Ahogy a számokból is kiderül, pár ezret sikerült felhasználni. A cikk íróját is egy ilyen, kínai, VG70-es gép tartotta életben két héten át. Fotónkon ez a gép látható. Más kérdés, hogy a nővérek akkor ismerkedtek meg vele, képzést nem kaptak hozzá, egy kínai angolsággal megírt használati utasítás alapján próbálták kezelni, gyakran a beteggel együtt kipróbálva annak működését.

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