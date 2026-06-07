Ismét összeesett a pályán Christian Eriksen dán labdarúgó

A Dán Labdarúgó-szövetség közösségi oldalán kiadott hivatalos közlemény megerősítette, hogy Eriksen az esetet követően eszméleténél volt – írja az index.hu.

A gyors orvosi ellátást követően a középpályás kísérettel, a saját lábán hagyta el a játékteret, miközben a stadion közönsége tapssal fejezte ki támogatását.

Az elvégzett vizsgálatok után a sportolót stabil állapotban ápolják.

A dán labdarúgó 2021-ben, a Koppenhágában rendezett Dánia–Finnország Európa-bajnoki csoportmérkőzésen kapott szívinfarktust, ahol a pályán végrehajtott életmentő újraélesztés mentette meg az életét. Ezt követően a szervezetbe egy beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD) készüléket helyeztek el az orvosok, amely lehetővé tette a hivatásos sportolói karrierjének folytatását.

A dán és az ukrán válogatott egyaránt lemaradt a jövő héten kezdődő labdarúgó-világbajnokságról, a két együttes ezért játszott egymással felkészülési mérkőzést.