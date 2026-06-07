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Christian Eriksennek, a dán labdarúgó-válogatott csapatkapitányának üzen a kezében egy papírt tartó szurkoló a lelátón a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Dánia-Belgium mérkőzés előtt Koppenhágában 2021. június 17-én. Eriksen június 12-én az Eb-újonc finnek elleni összecsapás 43. percében mindenféle előzmény nélkül összeesett a pályán, ahol bő tíz percen keresztül élesztették újra, mielőtt szállítható állapotba került. A 109-szeres válogatott játékost végül stabil állapotban vitték kórházba, ahol már kommunikálni is tudott.
Nyitókép: MTI/AP/EPA pool/Friedemann Vogel

Ismét összeesett a pályán Christian Eriksen dán labdarúgó

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Öt évvel a 2021-es Európa-bajnokságon elszenvedett szívmegállása után ismét rosszul lett és összeesett a pályán Christian Eriksen, a dán válogatott középpályása. A Dánia és Ukrajna közötti barátságos mérkőzés második félidejében történt riasztó eset után a találkozót Odensében félbeszakították. A 34 éves játékos állapota stabil, a szövetség tájékoztatása szerint a körülményekhez képest jól van.

A Dán Labdarúgó-szövetség közösségi oldalán kiadott hivatalos közlemény megerősítette, hogy Eriksen az esetet követően eszméleténél volt – írja az index.hu.

A gyors orvosi ellátást követően a középpályás kísérettel, a saját lábán hagyta el a játékteret, miközben a stadion közönsége tapssal fejezte ki támogatását.

Az elvégzett vizsgálatok után a sportolót stabil állapotban ápolják.

A dán labdarúgó 2021-ben, a Koppenhágában rendezett Dánia–Finnország Európa-bajnoki csoportmérkőzésen kapott szívinfarktust, ahol a pályán végrehajtott életmentő újraélesztés mentette meg az életét. Ezt követően a szervezetbe egy beültethető kardioverter-defibrillátor (ICD) készüléket helyeztek el az orvosok, amely lehetővé tette a hivatásos sportolói karrierjének folytatását.

A dán és az ukrán válogatott egyaránt lemaradt a jövő héten kezdődő labdarúgó-világbajnokságról, a két együttes ezért játszott egymással felkészülési mérkőzést.

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