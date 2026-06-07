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Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A jövő héten csökkentik a képviselők fizetését

Infostart

A parlamenti képviselők tiszteletdíjának csökkentése, valamint a költségvetés helyzetének pontos felülvizsgálata áll a kormány e heti munkájának középpontjában – derül ki Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. A tárcavezető ismertette az előttünk álló napok legfontosabb kormányzati feladatait, amelyek között a politikai fizetéscsökkentés mellett intenzív parlamenti munka és nemzetközi egyeztetések is szerepelnek.

A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a kabinet kiemelt prioritásként kezeli a képviselői javadalmazások mérséklését, amely a héten zajló törvényhozási és kormányzati egyeztetések egyik kulcspontja lesz – írja a portfolio.hu.

Ezzel párhuzamosan a tárca apparátusa folyamatosan azon dolgozik, hogy részletesen feltárja, valójában milyen állapotban hagyta az előző kormány a központi költségvetést, és elvégezze a szükséges, pontos pénzügyi felülvizsgálatokat.

Kármán András az előttünk álló hét menetrendjét részletezve elmondta, hogy a Parlament a napokban kétszer is ülésezik, ahol

a képviselői fizetések csökkentése mellett

sor kerül a miniszteri felszólalásokra is. A hazai feladatokon túl a kormányfő és a szakminiszterek előtt álló legfontosabb gazdaságpolitikai teendők az európai uniós források hazahozatalának technikai részleteit érintik, amelyek tisztázása szintén ezen a héten várható.

A pénzügyminiszter sűrű programját egy magas rangú külföldi delegációk fogadása, valamint egy nemzetközi kormányzati egyeztetés zárja: Kármán András a hét végén Luxemburgba utazik, hogy részt vegyen az Európai Unió tagállamainak gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő Ecofin soron következő ülésén.

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Kezdőlap    Gazdaság    A jövő héten csökkentik a képviselők fizetését

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