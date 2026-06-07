A jövő héten csökkentik a képviselők fizetését

A pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a kabinet kiemelt prioritásként kezeli a képviselői javadalmazások mérséklését, amely a héten zajló törvényhozási és kormányzati egyeztetések egyik kulcspontja lesz – írja a portfolio.hu.

Ezzel párhuzamosan a tárca apparátusa folyamatosan azon dolgozik, hogy részletesen feltárja, valójában milyen állapotban hagyta az előző kormány a központi költségvetést, és elvégezze a szükséges, pontos pénzügyi felülvizsgálatokat.

Kármán András az előttünk álló hét menetrendjét részletezve elmondta, hogy a Parlament a napokban kétszer is ülésezik, ahol

a képviselői fizetések csökkentése mellett

sor kerül a miniszteri felszólalásokra is. A hazai feladatokon túl a kormányfő és a szakminiszterek előtt álló legfontosabb gazdaságpolitikai teendők az európai uniós források hazahozatalának technikai részleteit érintik, amelyek tisztázása szintén ezen a héten várható.

A pénzügyminiszter sűrű programját egy magas rangú külföldi delegációk fogadása, valamint egy nemzetközi kormányzati egyeztetés zárja: Kármán András a hét végén Luxemburgba utazik, hogy részt vegyen az Európai Unió tagállamainak gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő Ecofin soron következő ülésén.