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Egy szeizmográf gép, ami piros vonalat húz, földrengési tevékenységet illusztrálva.
Nyitókép: Getty Images/allanswart

Súlyos földrengés egy népszerű görög szigetnél

Infostart / MTI

Földrengéssorozat okozott károkat vasárnap a görögországi Évia szigetén - jelentette az ERT görög közszolgálati adó.

A görög Geodinamikai Intézet adatai szerint a röviddel dél után kezdődött földrengések Évia (hagyományos nevén Euboia) északi részén Prokopi környékét rázták meg, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban,

Athénban is érezni lehetett.

A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Dafnouszában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban eddig nem érkezett jelentés.

Az érintett területek ellenőrzésére polgári védelmi és katasztrófavédelmi egységeket vezényeltek ki.

Görögország egy szeizmikusan aktív zónában fekszik, gyakoriak a földrengések, amelyeket akár olyan sűrűn lakott területeken is észlelni lehet, mint az athéni régió.

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