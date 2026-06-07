Súlyos földrengés egy népszerű görög szigetnél

A görög Geodinamikai Intézet adatai szerint a röviddel dél után kezdődött földrengések Évia (hagyományos nevén Euboia) északi részén Prokopi környékét rázták meg, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban,

Athénban is érezni lehetett.

A helyi hatóságok közlése szerint a földrengések kisebb földcsuszamlásokat okoztak, és a sziget egyes falvaiban, köztük Prokopiban és Dafnouszában lakóházak rongálódtak meg. A károsodott épületeket kiürítették, személyi sérülésről azonban eddig nem érkezett jelentés.

North Evia, Greece reported house damage in Dafnousa after the M5.2 earthquake, including cracked and partially collapsed walls, with no injuries.



Schools in Mantoudi and Prokopi will remain closed on Monday as a precaution. #σεισμός #sismo https://t.co/ud3SqIFZoo pic.twitter.com/kuYYXdtCLl — GeoTechWar (@geotechwar) June 7, 2026

Az érintett területek ellenőrzésére polgári védelmi és katasztrófavédelmi egységeket vezényeltek ki.

Görögország egy szeizmikusan aktív zónában fekszik, gyakoriak a földrengések, amelyeket akár olyan sűrűn lakott területeken is észlelni lehet, mint az athéni régió.