ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vonatpótló autóbusz a budapesti Déli pályaudvar mellett 2015. február 2-án. A MÁV vonatpótló autóbuszokat közlekedtet a Déli és Kelenföldi pályaudvar között, mert január 31-én este újabb kövek estek le a vágányra és tovább csúszott a támfal földje a két állomás közötti alagútnál. A vonatok nem közlekednek a Déli pályaudvarra, ez naponta átlagosan 250 járatot érint.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Ismét volt egy vasárnap délutáni MÁV-őrület, újra a Balatonról érkezők bosszankodhattak

Infostart

Fokozatosan, a vasárnap kora esti órákra helyreáll a menetrend szerinti közlekedés a székesfehérvári vasútvonalon, de addig még előfordulhatnak késések - közölte a Mávinform a honlapján.

Elvontatták a meghibásodott Balaton InterCity-t, ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Tétényliget között. A székesfehérvári fővonal járatai újra az eredeti útvonalukon közlekednek - írták.

Járműhiba miatt egy ideig csak az egyik vágányon haladhattak a vonatok Kelenföld és Tétényliget között,

emiatt a székesfehérvári vonal járatainak többsége terelve, Érd-felső felé közlekedett, hosszabb menetidőre kellett számítani. Az eredeti útvonalon, Érd-alsó felé csak a Z30-as és az S36-os vonatok jártak.

Több járat kimaradt.

A meghibásodott szerelvényt, a Déli pályaudvarról 14.35-kor Keszthelyre elindult Balaton InterCity-t vissza kellett húzni Kelenföldre, ahonnan nem közlekedett tovább, utasainak meg kellett várniuk a következő Balaton InterCity-t.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ismét volt egy vasárnap délutáni MÁV-őrület, újra a Balatonról érkezők bosszankodhattak

máv

balaton

menetrend

műszaki hiba

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet a sztárközgazdász: nagy bukta is kinézhet a SpaceX befektetőinek

Figyelmeztet a sztárközgazdász: nagy bukta is kinézhet a SpaceX befektetőinek

A SpaceX csütörtöki debütálása a Nasdaq tőzsdén sokak szerint indokolttá teszi az 1,77 ezermilliárd dolláros célértékelést, Aswath Damodaran, a New York-i Egyetem pénzügyprofesszora szerint azonban a társaság túlárazott. A "vállalatértékelés dékánjaként" is emlegetett szakember részletes elemzésében 1,25 és 1,35 ezermilliárd dollár közé teszi a SpaceX valós értékét - számolt be a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb Antonelli-győzelem: ez kezd kényelmetlen lenni a többieknek, csak a fiatal olasz lehet a világbajnok?

Újabb Antonelli-győzelem: ez kezd kényelmetlen lenni a többieknek, csak a fiatal olasz lehet a világbajnok?

Kimi Antonelli sorozatban ötödik futamgyőzelmét aratta a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, amivel 66 pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.

BBC
Business Sport Travel Science
Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Vance had blamed Henry Nowak's death on the "mass invasion of migrants" - but Lammy says it "has got nothing to do with mass migration".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 18:00
Donáth Anna nem érti
2026. június 7. 17:42
Nagyjából 500-an mentek el tüntetni Sulyok Tamás mellett, Magyar Péter is reagált
×
×