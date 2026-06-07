Budapesten bukta el a BL-döntőt a Győr

AAz első francia női BL-sikerhez - a Ferencvároshoz igazoló - Sarah Bouktit 12, Vámos Petra három, míg Albek Anna két góllal járult hozzá.

A győri Bruna de Paula hétszer volt eredményes. A bajnoki címet és a Magyar Kupát elhódító kisalföldi alakulat a négyes döntőben tizenegyedszer szerepelt, BL-döntőt pedig 12. alkalommal játszhatott.

Nyolc nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléja után újabb BL-döntőnek adott otthont Budapest, és ebben is volt francia résztvevő csapat: a Metznek története ötödik négyes döntőjén először sikerült a fináléba jutnia. A két együttes az idény első felében ugyanabban a nyolcasban szerepelt és azonos pontszámmal zárt az élen, ám mivel a kisaföldiek hazai pályán 31-27-re, idegenben 27-24-re kerekedtek felül, így megnyerték a csoportot.

A meccs

A Metz keretében helyet kapott két magyar válogatott játékos, Albek Anna és az Európa-bajnoki bronzérmes Vámos Petra, előbbi támadásban már a találkozó elején lehetőséget kapott. Intenzív volt a kezdés, magas hőfokon játszottak a felek, a győri Bruna de Paula korán látványos találatot szerzett. Tíz perc után 8-5-re vezetett a címvédő, a kapus Hatadou Sako is betalált, a pályafutása utolsó meccsét játszó két svéd, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist közül előbbi remekelt.

Budapest, 2026. június 7. Helena Elver Hageso, a Gyõr (j) és Vámos Petra, a Metz játékosa (k) a nõi kézilabda Bajnokok Ligája döntõjében játszott Gyõri Audi ETO KC - Metz HB mérkõzésen a budapesti MVM Dome-ban 2026. június 7-én. MTI/Purger Tamás

Mindkét csapat jó hatékonysággal értékesítette lehetőségeit, a magas színvonalú és közönségszórakoztató találkozón húsz perc elteltével 14-13-as előnyt mutatott az eredményjelző. Érkezett Vámos Petra a Metzbe, amelyben kiválóan teljesített a következő idényben már az ETO-t erősítő beálló, Sarah Bouktit, hat találatnál járt ekkor. A szünet előtti percekre hét a hat elleni játékra állt át támadásban a francia alakulat, a közönség pedig a lerohanást védéssel megakadályozó Sakót éltette. Az első játékrész nagy részében a Győr volt előnyben, ám a pihenő előtti másodpercekben a Metz visszavette a vezetést Bouktit kilencedik találatával - 4-3 után másodszor volt előnyben a francia együttes.

A második félidő Dione Housheer góljával és kétperces kiállításával kezdődött, utóbbit a játékvezetők visszanézték piros lap lehetősége miatt. Vámos Petra gyors egymásutánban kétszer is betalált, Bouktit pedig továbbra is megállíthatatlan volt, míg győri részről De Paula szerzett újabb különlegesen szép gólt. Szemerey Zsófi érkezett egy hétméteres erejéig a Győr kapujába, ám nem tudta megfogni Albek büntetőjét,

39 perc után 24-21-re vezetett a Metz.

Az újabb Szemerey-Albek párbajt az Eb-bronzérmes kapus nyerte, támadásban viszont a korábbiaknál többet rontott az ETO, De Paula például több tőle szokatlan hibát is elkövetett, az utolsó negyedórába 28-22-es francia előnynél léptek a felek. Per Johansson győri vezetőedző időt kért, együttese pedig négy gólra közelített az utolsó kilenc percbe lépve, ugyanakkor Kelly Dulfert hosszan kellett ápolni egy ütközés után.

Hét perccel a dudaszó előtt, csapata 30-27-es vezetésénél Emmanuel Mayonnade, a Metz trénere kért időt, ám a Győr zárkózását nem tudta megakasztani. Öt perc volt már csak hátra és két találat a különbség, amikor Kristine Breistöl piros lap miatt kiállt a kisalföldiektől. Az utolsó két percbe lépve hárommal vezetett a Metz, Sako két ziccert is védett, ám az egyenlítésért már nem támadhatott a Győr.

Kapusok

Hatadou Sako 12, Szemerey Zsófi két lövést védett a Győr kapujában. Johanna Bundsen hat, Sabrina Novotná két próbálkozást hatástalanított a franciáknál.

Budapest, 2026. június 7. A Metz szurkolói a nõi kézilabda Bajnokok Ligája döntõjében játszott Gyõri Audi ETO KC - Metz HB mérkõzésen a budapesti MVM Dome-ban 2026. június 7-én. MTI/Purger Tamás

A francia női válogatott 2003 óta az olimpiát egyszer, a világbajnokságot háromszor, az Európa-bajnokságot szintén egyszer nyerte meg, de francia klubcsapat most először ünnepelhet BL-győzelmet.