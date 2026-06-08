Jelentős változás a jégesők elleni védekezésben

Tájékoztatásuk szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított.

A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyag-mennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak, ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet sor – ismertették.

Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy az agrártárcával jelenleg is egyeztetések folynak a rendszer finanszírozásáról, de még nem született megállapodás.

A NAK korábbi tájékoztatása szerint a Jéger működését 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.