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Jégeső egy zöld udvaron.
Nyitókép: Getty Images/thittaya itthithepphana

Jelentős változás a jégesők elleni védekezésben

Infostart / MTI

Június 3-tól az Országos Jégkármérséklő Rendszert (Jéger) kizárólag a legmagasabb, 60 százalék feletti jégvalószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben indítják be – közölte a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Tájékoztatásuk szerint a legmagasabb kockázatúnak minősített jégveszélyes zivatarok esetén a védekezés a módosított működési rend mellett is biztosított.

A változtatás célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hatóanyag-mennyiség az idei védekezési időszak egészében elegendő legyen. A kedvezőbb időjárási viszonyok miatt tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak, ugyanakkor további beszerzésekre a finanszírozási feltételek rendezése után kerülhet sor – ismertették.

Ezzel kapcsolatban megjegyezték, hogy az agrártárcával jelenleg is egyeztetések folynak a rendszer finanszírozásáról, de még nem született megállapodás.

A NAK korábbi tájékoztatása szerint a Jéger működését 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.

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Kezdőlap    Gazdaság    Jelentős változás a jégesők elleni védekezésben

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