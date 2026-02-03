Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy

„Két külön ügy van itt terítéken. Az egyik a Beneš-dekrétumok mai napig történő alkalmazásának kérdése, ami már évek óta szisztematikusan zajlik. És van egy, a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdés, amit a szlovák Btk. módosítása hoz be a képbe, és ami véleményem szerint egyértelműen sérti az alapvető emberi jogokat” – mondta Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője az InfoRádióban.

„Ha büntetőeljárás indul és vádemelés van azokkal szemben, akik állítólagosan kimerítették ezt a törvényi tényállást, ott egyenes út vihet az emberi jogi fórumokra, és ezt az ügyet Szlovákia nem nyerheti meg, és ezzel Szlovákia is tökéletesen tisztában van” – fogalmazott. A szakértő úgy véli,

hamarabb fog megoldódni a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó büntető törvénykönyvi tényállás kérdése, mert az „annyira abszurd, annyira egyértelmű”, hogy muszáj rövid távon megoldódnia.

„Nyilván nagyobb falat, komplexebb probléma, hogyan állítjuk le a jelenleg is zajló utókonfiskációkat, hogyan akadályozzuk meg, hogy ne lehessen földet elvenni pusztán azért valakitől, mert a nagyapja magyar volt, bármilyen abszurd módon is hangzik” – folytatta Tárnok Balázs, aki szerint vannak erre jogi megoldások, és értelemszerűen azt is fel kell vetni, hogy az utókonfiskációk keretén belül elvett földeket fogja-e kompenzálni a szlovák állam.

„Tehát nem arról beszélünk, hogy az 1945 és 1948 között az eljárást végigfuttatott ügyek esetében történjen konfiskáció, hanem arról, hogy mondjuk ha a 2000-es évektől utókonfiskáció, hibajavítás keretében vettek el valakitől földeket, azt igenis kompenzálja a szlovák állam.”

Az kérdéses, hogy tervezi-e a szlovákiai Magyar Szövetség, hogy a magyar kormány segítségét kérik ebben az ügyben, ami azért kényes kérdés, mert Robert Fico és Orbán Viktor az európai politikában erős szövetségesek, de közben a magyar kormány azt mondja, hogy minden, a határon túli magyarokat érintő kérdésben az ottani magyar szervezetek álláspontját fogja vinni – mondta.

„Igen, a magyar kormány kimondta, hogy azt az álláspontot támogatják teljes mellszélességgel, amelyet a felvidéki magyarság legitim politikai vezetése, jelen esetben a Magyar Szövetség és elnöke, Gubík László meghatároz” – fogalmazott.

„Felvidéki magyarként én azt tudom mondani, hogy az lenne a legfontosabb, hogy e tekintetben Magyarországon abszolút mértékben konszenzus legyen, hogy ilyen ügyekben ki kell állni a határon túli magyarok mellett”

– mondta Tárnok Balázs, aki szerint némileg kedvezőtlen körülmény, hogy ez a kérdés egyre inkább a magyar választási kampány részévé válik.

„Mi megpróbáljuk ezt a kérdést tematizálni a nemzetközi térben, az Európai Parlamentben, az Európai Bizottságnál és általában véve az Európai Unióban, valamint akár a tengerentúli kapcsolatok révén.” De szerinte

a szlovák diplomácia komoly kísérleteket tett az elmúlt hetekben, hogy a kérdést a magyarországi választási kampány részeként próbálja feltüntetni. „És ez kifogja a szelet a szlovákiai magyarság érdekérvényesítő képessége vitorlájából,

hiszen úgy tudják ezt az ellenlábasaink, jelen esetben a szlovák állam a nemzetközi térben megjeleníteni, hogy ez a magyar választási kampány része, ezzel nem is érdemes foglalkozni, majd esetleg csak a választási kampány után. Tehát megpróbálják a kérdést elfeledtetni” – vélekedik a szakértő.

Most úgy tűnik, hogy a magyar választási kampányban nem tér el a két nagy rivális álláspontja ebben az ügyben, mind a ketten gyakorlatilag ugyanazt mondják.

„Most a magyar politikában versenyfutás van a határon túli magyarok melletti kiállás szempontjából”

– fogalmazott a szakértő, aki szerint a szlovákiai magyarok számára most nem igazán kedvező, hogy bár hasonló vélemények mentén, de mégis politikai versenyfutás van, adok-kapok keretein belül merül föl egyre inkább a kérdés. Ez a felvidéki magyarság politikai képviselete elől szívja el a levegőt – mondta Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában.