ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.27
usd:
320.67
bux:
126663.78
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Levegőszennyezés, egy kéménybű sűrű füst árad ki.
Nyitókép: Pixabay

Levegő – Érezhető a javulás Magyarországon

Infostart / MTI

Sokat javult a levegő minősége az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A múlt hét második felében a Dunántúlon, a középső országrészben és a Sajó völgyében volt veszélyes a levegő minősége.

A hétfőn közölt adatok szerint továbbra is veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc, tovább a Dunántúlon Mosonmagyaróvár, Sarród és Szombathely levegőjének minősége.

Sopron, Szentgotthárd, Győr és Nyíregyháza levegője egészségtelen,

Kaposvár, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Esztergom, Debrecen, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt, a többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint kedden napos, száraz, szerdán felhősödő idő valószínű, emellett nyugat felől csapadékzóna érheti el az országot, és megélénkülhet a keleties szél. Enyhe maradhat az idő, a légszennyező anyagok koncentrációja tovább csökkenhet.

Kezdőlap    Belföld    Levegő – Érezhető a javulás Magyarországon

levegőminőség

nngyk

nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Faragó Tamás az elveszített Eb-fináléról: egy döntő megnyerése nemcsak logikai, hanem spirituális tudást is igényel

Faragó Tamás az elveszített Eb-fináléról: egy döntő megnyerése nemcsak logikai, hanem spirituális tudást is igényel

A magyar férfi vízilabda-válogatott Eb-ezüstérme értékes eredmény, de persze „magyar pólósnak egy döntőt elveszíteni mindig fájdalmas” – mondta az InfoRádióban a Nemzet Sportolója. Úgy véli, a magyar játékosok az utolsó, a legfontosabb meccsre sajnos elfáradtak. Arról is beszélt, hogy ennek a magyar válogatottnak még meg kell tanulnia, milyen játékkal lehet hatékonyan megvívni egy-egy világverseny fináléját.
Szerdán lesz kormánydöntés a januári rezsiszámlákról

Szerdán lesz kormánydöntés a januári rezsiszámlákról

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.
 

Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet

Az EU-tanács elfogadta az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet, magyar per következhet Brüsszel ellen

Szalai Zoltán: az energiaszuverenitás felé tett fontos lépés a Mol szerbiai üzlete

Hernádi Zsolt: csak energiafüggőséget váltott Európa

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor rendkívüli utasítást adott Szijjártó Péternek

Orbán Viktor rendkívüli utasítást adott Szijjártó Péternek

Orbán Viktor egy Facebook-videójában bejelentette, hogy utasította Szijjártó Péter külügyminisztert Ukrajna magyarországi nagykövetének bekérésére, miután a nemzetbiztonsági szervezetek megállapították, hogy politikai vezetők összehangolt kampányba kezdtek a magyar választásokba való beavatkozás céljából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nincs tovább, betiltanák a közösségi média használatát 16 év alatt: nem lesz kibúvó

Nincs tovább, betiltanák a közösségi média használatát 16 év alatt: nem lesz kibúvó

A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage

Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage

The development paves the way for the next phase of US President Donald Trump's peace plan to get under way.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 17:14
NKFH: sokszor még mindig kiszolgálják alkohollal a fiatalkorúakat, nagyon magas az arány
2026. január 26. 17:04
Orbán Viktor: Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját tiltó rendeletet
×
×
×
×