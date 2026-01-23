Mesterterv: cserét kérnek Brüsszelből

„Vajon az egyre láthatóbban inkompetens Magyar Pétert a nemrég »leigazolt« Kapitány István válthatja a Tisza-projekt élén? Lehet, hogy nem Magyar lesz a pártja miniszterelnök-jelöltje?” – ennek is utánajártak a műsor résztvevői a Mesterterv legfrissebb adásában!

Felmerült a műsorban az is, hogy a Tisza kettős játékot űz Mercosur-ügyben: az egyik szavazáson jelen voltak, a Von der Leyent érintő voksolásról azonban már távol maradtak az Európai Parlamentben.

A Mesterterv új adásában előkerült még az 1500 milliárd dollárt és EU-s tagságot követelő Zelenszkij, aki Orbán Viktort a minap kifejezetten élesen bírálta, ezzel 2022-höz hasonlóan beszállt a 2026-os magyar választási kampányba.

Kereki Gergő, Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor elemezték továbbá a felerősített baloldali csalásnarratívát: Hadházy Ákos és Sikorski lengyel külügyminiszter ugyanis már most választási csalásról és manipulációról beszél, sőt be is lengették április 12-e utánra Magyarország leállítását és a magyar uniós szavazati jog felfüggesztését.

Április 13-a lehetséges forgatókönyveiről is értekeztek a szakértők, akik minden kérdésre választ keresnek, és a számok mögött elemzik a Fidesz és a Tisza 2026-os győzelmi stratégiáját, mestertervét.