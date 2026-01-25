Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

Nyilvánosságra hozta Lázár János építési és közlekedési miniszter az új KRESZ tervezetét, amely az ígéretek szerint egyszerűbb lesz a jelenleginél. Persze ez egy jogszabály, így a jogi nyelv és a jogi eljárásokhoz szükséges tartalom – például az elején vagy 160 fogalom – szükséges, de aki hétköznapi emberként érteni szeretné a változásokat, az várja meg azokat az oktatóanyagokat, amelyekből majd tanulni lehet a közlekedést – mondta az InfoRádióban Pető Attila.

A közlekedési szakértő elmondta azt is, hogy számos fogalom egyszerűbbé válhat az új jogszabállyal, és ebben neki is része van. Gyakorlott KRESZ-tanárként például tudja, melyik az a fogalom, amelyiknél a tanulók csak néznek és nem értik, miről van szó.

„Ez a várakozás. A várakozás szó azt sugallja az embereknek, hogy várok valakire. Egyszer volt egy nyelvtanár KRESZ-órán, és elmagyarázta, hogy tényleg ez tényleg egy nagyon rossz szerkezet. Én pedig most mondtam, hogy ha már a táblában ott van egy P betű, hogy parkolás, akkor legyen már a várakozás, parkolás valahogy egységesebb az emberek fejében. És úgy néz ki, hogy az új KRESZ-ben csak a parkolás szó lesz. De szorgalmaztam az egyszerűsített szavakat, így például a robogó, a traktor használatát, vagy azt, hogy legyen benne zebra – végre mondjuk már ki ezt ahelyett, hogy kijelölt gyalogos-átkelőhely. Vagy a forgalmirányító fényjelző készülék helyett mondjuk már ki azt, hogy lámpa” – sorolta Pető Attila.