2026. január 25. vasárnap
driving a car
Nyitókép: Bim/Getty Images

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
Az új KRESZ bárki által véleményezhető tervezete jelentősen egyszerűsíti a szabályrendszer nyelvezetét – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a dokumentum egyik megalkotója. A KRESZ-professzorként ismert szakértő, Pető Attila arról is beszélt, hogy elbúcsúzhatunk egy nehezen értett fogalomtól.

Nyilvánosságra hozta Lázár János építési és közlekedési miniszter az új KRESZ tervezetét, amely az ígéretek szerint egyszerűbb lesz a jelenleginél. Persze ez egy jogszabály, így a jogi nyelv és a jogi eljárásokhoz szükséges tartalom – például az elején vagy 160 fogalom – szükséges, de aki hétköznapi emberként érteni szeretné a változásokat, az várja meg azokat az oktatóanyagokat, amelyekből majd tanulni lehet a közlekedést – mondta az InfoRádióban Pető Attila.

A közlekedési szakértő elmondta azt is, hogy számos fogalom egyszerűbbé válhat az új jogszabállyal, és ebben neki is része van. Gyakorlott KRESZ-tanárként például tudja, melyik az a fogalom, amelyiknél a tanulók csak néznek és nem értik, miről van szó.

„Ez a várakozás. A várakozás szó azt sugallja az embereknek, hogy várok valakire. Egyszer volt egy nyelvtanár KRESZ-órán, és elmagyarázta, hogy tényleg ez tényleg egy nagyon rossz szerkezet. Én pedig most mondtam, hogy ha már a táblában ott van egy P betű, hogy parkolás, akkor legyen már a várakozás, parkolás valahogy egységesebb az emberek fejében. És úgy néz ki, hogy az új KRESZ-ben csak a parkolás szó lesz. De szorgalmaztam az egyszerűsített szavakat, így például a robogó, a traktor használatát, vagy azt, hogy legyen benne zebra – végre mondjuk már ki ezt ahelyett, hogy kijelölt gyalogos-átkelőhely. Vagy a forgalmirányító fényjelző készülék helyett mondjuk már ki azt, hogy lámpa” – sorolta Pető Attila.

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Új közlekedési tábla terjed Európában, kérdés, elér-e Magyarországra

Egyre több nyugat-európai útszakasz mellett tűnik fel egy kék alapon fehér rombuszt ábrázoló közlekedési tábla, amely a többszemélyes járművek számára fenntartott sávokra hívja fel a figyelmet. Bár a jelzés Magyarországon egyelőre nem része a KRESZ-nek, az európai terjedése miatt a hazai utazók számára is fontossá vált a jelentésének ismerete.
 

Kiderült, mi a legnagyobb mumus a KRESZ-ben – változni is fog

