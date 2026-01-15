ARÉNA - PODCASTOK
A szavazatszámláló bizottság munkatársa lepecsételi a szavazólapot az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a kisasszondi művelődési házban kialakított szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Népszerű a szavazatszámlálás Budapesten, hét kerület már be is telt

Infostart

A kerületek harmadában már megteltek a szavazatszámláló bizottságok.

Kedd estig összesen 5292 budapesti jelentkezett a fővárosi önkormányzat szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampányára – írja a hvg.hu.

A főváros által szervezett programhoz 18 kerület csatlakozott, a résztvevők közül hét már jelezte, hogy elérték a szükséges létszámot, így nem fogadnak új jelentkezéseket. Betelt a létszám a IV., VI., a XIV. , a XVI., a XIX., a XX. és a XXII. kerületben.

A III. kerületben összesen 631 fő jelezte eddig, hogy szívesen segítené a szavazatszámláló bizottság munkáját, de a XI. kerületben is sokan, 577-en jelentkeztek, közben Soroksáron összesen hárman jelentkeztek.

A választott szavazatszámláló bizottsági tagok bruttó 80 ezer forintos díjazásban részesülnek és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés alól. A normatívát a legutóbbi választás óta megemelték, 2022-ben még 50 ezer forint volt. Minden szavazókörben legalább 3 választott szavazatszámlálónak kell lennie (őket biztosítják az önkormányzatok), míg a listát állító jelölőszervezetek (pártok) 2-2 tagot küldhetnek.

