2026. január 14. szerda
This is a picture of a 7 year old girl lounging on an armchair. She has blue eyes and light brown hair. She is looking into the distance with a wistful expression on her face. She has a blanket over her. The room is dark around her.
Nyitókép: Deborah Faulkner

Bonyolódik a nagykanizsai iskolai rosszullétek ügye

Infostart / MTI

A kormányhivatali vizsgálat lezárult, a rendőrségi eljárás még folyik a december elején Nagykanizsán történt tömeges iskolai rosszullétek ügyében.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal arról tájékoztatta szerdán az MTI-t, hogy a rendelkezésre álló vízügyi, egészségügyi és katasztrófavédelmi mérések alapján

az iskolában egészségre ártalmas gázkoncentráció nem volt kimutatható.

Ezért a munkavédelmi osztály és a népegészségügyi főosztály a takarítószerek megfelelő tárolására, felhasználására, illetve a takarítási szabályok betartására vonatkozóan határozott meg intézkedéseket, de jelezte, hogy ez a történtekkel nem hozható összefüggésbe. A teljesítésre megadott határidő január 5-én járt le, „az utóellenőrzésen tapasztaltak alapján az iskola az előírt kötelezéseket teljesítette” – közölte a zalai kormányhivatal.

December 9-én a nagykanizsai Kőrösi általános iskolából 37 diákot és két felnőttet szállítottak a nagykanizsai, illetve a zalaegerszegi kórházba megfigyelésre elsősorban köhögés és hányinger miatt. A felnőttek, valamint a gyerekek többsége még aznap, a bent tartott gyerekek pedig másnap hazatérhettek.

Az esettel összefüggésben a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mérései egészségre ártalmas anyag jelenlétét nem mutatták ki.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, ez a vizsgálat azonban még nem zárult le.

