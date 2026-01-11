Szemétügy lett a II. kerületben, már a polgármesternek is lépnie kellett

A városvezető tájékoztatása szerint több utcában már a karácsonyi időszak óta nem ürítették ki a hulladéktárolókat. Őrsi Gergely hangsúlyozta: a szolgáltatás kiesése nem indokolható kizárólag a téli időjárással, mivel a kimaradás olyan szakaszokat is érint, amelyeket az FKF munkatársai korábban már megtisztítottak, így azok a szemétszállító járművek számára is járhatóak voltak.

A polgármester az alábbi kérdésekre vár sürgős választ a szolgáltatótól:

Mikor várható az elmaradt szállítások pótlása és a szemétszállítás rendjének helyreállítása?

Mi az oka a több hétig tartó, hosszas kimaradásnak?

Tervez-e a MOHU Budapest teljes összegű számlát küldeni azoknak a helybélieknek, akiknél akár három hétig is elmaradt a szolgáltatás?

A probléma nem korlátozódik a II. kerületre; a katasztrófavédelem és lakossági visszajelzések alapján több vármegyében és budapesti kerületben is akadozik a közszolgáltatás - írja a blikk.hu.

Bár a MOHU korábbi közleményében azt írta, hogy a tél nem befolyásolja érdemben a munkát, elismerték, hogy a fagyos és jeges útviszonyok miatt bizonyos területeken előfordulhatnak járatkiesések.