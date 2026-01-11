ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: InfoRádió/Infostart

Szemétügy lett a II. kerületben, már a polgármesternek is lépnie kellett

Infostart

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere levélben fordult a MOHU Budapest vezérigazgatójához, Mártha Imréhez, magyarázatot követelve a kerület több részén hetek óta akadozó hulladékszállítás miatt.

A városvezető tájékoztatása szerint több utcában már a karácsonyi időszak óta nem ürítették ki a hulladéktárolókat. Őrsi Gergely hangsúlyozta: a szolgáltatás kiesése nem indokolható kizárólag a téli időjárással, mivel a kimaradás olyan szakaszokat is érint, amelyeket az FKF munkatársai korábban már megtisztítottak, így azok a szemétszállító járművek számára is járhatóak voltak.

A polgármester az alábbi kérdésekre vár sürgős választ a szolgáltatótól:

  • Mikor várható az elmaradt szállítások pótlása és a szemétszállítás rendjének helyreállítása?
  • Mi az oka a több hétig tartó, hosszas kimaradásnak?
  • Tervez-e a MOHU Budapest teljes összegű számlát küldeni azoknak a helybélieknek, akiknél akár három hétig is elmaradt a szolgáltatás?

A probléma nem korlátozódik a II. kerületre; a katasztrófavédelem és lakossági visszajelzések alapján több vármegyében és budapesti kerületben is akadozik a közszolgáltatás - írja a blikk.hu.

Bár a MOHU korábbi közleményében azt írta, hogy a tél nem befolyásolja érdemben a munkát, elismerték, hogy a fagyos és jeges útviszonyok miatt bizonyos területeken előfordulhatnak járatkiesések.

Kezdőlap    Belföld    Szemétügy lett a II. kerületben, már a polgármesternek is lépnie kellett

szemétszállítás

ii. kerület

mohu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Harangi Szabolcs: a következő hónapokban egyes alvó vulkánok felébredése komoly gondokat okozhat

Harangi Szabolcs: a következő hónapokban egyes alvó vulkánok felébredése komoly gondokat okozhat

Tavaly 27 országban több mint hatvan vulkán tört ki, ami átlagosnak mondható szám, ugyanakkor több váratlan természeti jelenség is történt – mondta az InfoRádióban a HUN-REN ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője. A geológus szerint idén is várhatók nagy kitörések, a következő hónapokban pedig érdemes lesz odafigyelni Indonéziára, ahol egyes alvó tűzhányók felébredése akár nagyon komoly gondokat is okozhat.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán megfenyegette Izraelt és Amerikát – Újabb összecsapás jöhet?

Irán megfenyegette Izraelt és Amerikát – Újabb összecsapás jöhet?

Irán vasárnap megtorlással fenyegette meg Izraelt és az amerikai támaszpontokat arra az esetre, ha az Egyesült Államok katonai csapást mérne az országra. A figyelmeztetés azután hangzott el, hogy izraeli források szerint Izrael fokozott készültségbe helyezte magát egy esetleges amerikai beavatkozásra számítva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed

Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed

Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran protesters defy crackdown as videos show violent clashes

Iran protesters defy crackdown as videos show violent clashes

Hundreds of protesters are believed to have been killed or injured, and many more detained.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 10:02
Felmérés: a fiatalok ma vándorolnak az országok között, nem hoznak végleges döntést a letelepedésről
2026. január 11. 09:45
Hajmeresztő és életveszélyes felvétel arról, hogy autós húzta a síelőt Szeged utcáin
×
×
×
×